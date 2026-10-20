El 20 de octubre de 1976, Diego Armando Maradona debutó en Primera División con la camiseta de Argentinos Juniors, en un partido frente a Talleres de Córdoba disputado en La Paternal. Tenía 15 años y su ingreso se produjo en el inicio del segundo tiempo, en un encuentro que terminó 1-0 para el equipo cordobés. La fecha quedó asociada al comienzo de una carrera que después incluiría pasos por Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla, Newell's Old Boys y la Selección argentina.

Antes de llegar a ese partido, Maradona ya había despertado atención en el fútbol juvenil de Argentinos Juniors con Los Cebollitas y también por sus apariciones televisivas en los programas de Pipo Mancera. Su debut se había postergado un mes por una suspensión de cinco fechas, aplicada tras una protesta al árbitro en un partido de Tercera División contra Vélez. Esa sanción retrasó el estreno de un jugador que, según la crónica de la época, ya era seguido por su habilidad desde las divisiones formativas.

El partido y el ingreso

El encuentro se jugó a las 16 en el estadio de Argentinos Juniors, en Juan Agustín García y Boyacá. El entrenador Juan Carlos Montes decidió mandar a la cancha al juvenil cuando el equipo local ya perdía por el gol de Luis Ludueña, convertido a los 33 minutos del primer tiempo. Antes de hacerle señas para que entrara, Montes le pidió que jugara como sabía y que, si podía, tirara un caño. Maradona obedeció poco después de pisar la cancha por primera vez en Primera División.

La primera postal

En una de sus primeras intervenciones, Maradona recibió de espaldas a Juan Domingo Patricio Cabrera, su marcador, y le pasó la pelota entre las piernas. Ese recurso técnico, conocido como caño, quedó como la primera imagen recordada de su trayectoria profesional. El propio jugador contó que las tribunas estaban colmadas y que la gente había ido atraída por la posibilidad de verlo debutar. La crónica de Héctor Vega Onesime en El Gráfico lo calificó con siete puntos y destacó su juego como sorprendente, habilidoso e inteligente.

Antecedentes y proyección

Tres días después, Maradona volvió a jugar con Argentinos Juniors frente a Newell's en Rosario, donde intentó un caño en una de sus primeras intervenciones pese a la advertencia de Juan Carlos Montes sobre la dureza del rival. Desde entonces, su carrera quedó asociada a una forma de jugar basada en la pelota pegada al pie y la gambeta como recurso central. El recorrido posterior incluyó la consagración en el Mundial de México 1986 y una trayectoria que trascendió el fútbol de clubes y de selecciones.

Este 20 de octubre se cumplen 50 años de aquel debut en La Paternal, un dato que sigue funcionando como referencia para la historia del fútbol argentino. El resultado fue Argentinos Juniors 0, Talleres 1, pero la jornada quedó registrada por el primer partido oficial de un futbolista que después sería uno de los nombres centrales del deporte mundial.