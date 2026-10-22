IRONMAN Argentina y el Gobierno de San Juan confirmaron el cierre de inscripciones para la prueba del 30 de octubre. La edición reunirá triatletas de 16 países en la provincia.

IRONMAN Argentina y el Gobierno de San Juan informaron que se alcanzó el cupo máximo de 1.050 inscriptos para el IRONMAN 51.50 San Juan, que se disputará el próximo viernes 30 de octubre. Con ese límite completado, las inscripciones quedaron oficialmente cerradas para esta edición. La competencia volverá a reunir a triatletas en la provincia y mantendrá a San Juan dentro del calendario internacional de triatlón.

Según la comunicación oficial, la prueba contará con participantes de Argentina y de Paraguay, Uruguay, Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia, Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Chile, Ecuador, Perú, Alemania, España, México y Suiza. El dato confirma el alcance internacional del evento y su capacidad de convocatoria fuera del mercado local. También refuerza el posicionamiento de la provincia como sede de competencias de resistencia.

Formato de la prueba

El IRONMAN 51.50 contempla 1,5 kilómetros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo. Se trata de una distancia estándar dentro del triatlón y exige infraestructura deportiva, logística de tránsito y organización en distintos tramos del recorrido. En ese marco, la edición sanjuanina vuelve a operar como una prueba de escala internacional con impacto deportivo y turístico.

Agenda 2026

La comunicación oficial también vinculó esta competencia con un calendario más amplio para 2026. Según el anuncio, San Juan será la única ciudad del mundo que recibirá las tres distancias IRONMAN: el 70.3 en marzo, el 51.50 en octubre y el Full en noviembre. Ese esquema ubica a la provincia como un nodo relevante para la franquicia deportiva durante ese año. El próximo hito inmediato será la competencia del viernes 30 de octubre, ya con cupos completos.