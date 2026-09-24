La venta web para el partido de la Selección ante Benín colapsó por la demanda. A las 19.28 ya se informaba que no quedaban tickets.

Este jueves, a las 18.00, comenzó la venta de entradas para el partido de despedida de Lionel Messi de la Selección, que será el 6 de octubre en el estadio de River, ante Benín. La operatoria se realizó a través de la web Deportick y, desde los primeros segundos, la demanda superó la capacidad de acceso al sistema. El episodio expuso la magnitud de la expectativa por el encuentro y las limitaciones de la venta virtual cuando la oferta es acotada.

Fila virtual y reclamos A los pocos segundos de habilitada la compra, muchos usuarios encontraron un aviso de espera superior a una hora para ingresar al sitio. Pasados 70 minutos del inicio de la fila virtual, el mensaje seguía siendo el mismo, con la misma demora estimada para acceder a la compra. En ese lapso se multiplicaron las quejas en las redes sociales, donde varios usuarios advirtieron que sería difícil conseguir un ticket.

Oferta limitada El estadio de River tiene capacidad para 85.000 personas, pero la AFA distribuye entradas entre sponsors y allegados, por lo que la cantidad efectivamente disponible para la venta fue menor. Cerca de las 19.15, una usuaria de X mostró una captura de pantalla en la que solo quedaban plateas altas a 320.000 pesos. Ese dato reflejó que el stock remanente ya era reducido y de alto valor.

Agotamiento del stock A las 19.28, otra usuaria de X informó que las entradas ya estaban agotadas, mientras otros usuarios seguían viendo un tiempo de espera de una hora para intentar comprar. La diferencia entre el mensaje del sistema y el estado real de disponibilidad mostró el desfasaje entre la demanda y la capacidad de respuesta de la plataforma. En paralelo, la venta quedó prácticamente cerrada en menos de una hora y media desde su apertura.

Medida complementaria Antes de la venta se había anunciado un Fan Fest por la despedida de Messi en Ciudad Universitaria, a pocos metros del Monumental. Esa alternativa quedó planteada como respuesta a la previsión de una demanda superior a la oferta de localidades. La evolución de la jornada dejó como variable central la disponibilidad efectiva de entradas y el alcance final de la distribución organizada por la AFA.