El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación recorrió el Velódromo Vicente Alejo Chancay, principal sede del encuentro, y acompañó la competencia que reúne a más de 1.400 participantes de todo el país.

Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, visitó San Juan en el marco de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores 2026, que se desarrollan hasta el 2 de octubre con la participación de más de 1.400 representantes de las 23 provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.





Durante su estadía, Scioli recorrió el Velódromo Vicente Alejo Chancay, uno de los principales escenarios de la competencia y sede de disciplinas como sapo, tejo, tenis de mesa, ajedrez y truco. Allí estuvo acompañado por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, Guido Romero; secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; subsecretario de Deporte Social, Mauricio Lara, subsecretario de Turismo, Juan Castañares, presidente de la Agencia San Juan Deportes, Pablo Aubone, director de Deportes en la Comunidad, Marcelo González, director Nacional de Desarrollo Deportivo Ciudadano, Sebastián Neuspiller, y subsecretaria General de Coordinación, Marcela Zegaib.





Todas las autoridades presentes participaron de la premiación de la disciplina orientación, y entregaron la copa a la provincia de Chubut, equipo con más cantidad de medallas.





La visita del funcionario nacional se produjo en una provincia que actualmente concentra una importante actividad deportiva y que, en esta oportunidad, recibió a delegaciones de todo el país para disputar 11 disciplinas en distintos escenarios deportivos. El programa contempla tenis de mesa, tejo, sapo, ajedrez, truco, orientación, newcom, pádel, tenis, circuito de habilidades motrices y natación.





La presencia de Scioli en San Juan permitió además observar de manera directa el funcionamiento de la competencia y el trabajo desplegado por San Juan para recibir a las delegaciones.





La confirmación de San Juan como anfitriona de los Juegos había sido anunciada por el funcionario y posteriormente ratificada junto a Guido Romero durante la 173ª Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT).





En ese contexto, la presencia del ministro adquiere relevancia como parte del vínculo institucional entre Nación y Provincia y como respaldo a una competencia que posiciona a San Juan como sede de acontecimientos deportivos de alcance federal.





Más allá de la competencia deportiva, los Juegos Nacionales de Adultos Mayores tienen como uno de sus principales objetivos generar espacios de participación, integración y bienestar para las personas mayores. La propuesta reúne actividades deportivas y recreativas y fortalece los vínculos entre participantes de distintas regiones del país.





Para San Juan, la realización del evento representa también una oportunidad para exhibir su infraestructura deportiva y su capacidad organizativa ante delegaciones provenientes de distintos puntos del país. La presencia de más de 1.400 participantes convierte a la provincia, durante estos días, en un punto de encuentro nacional alrededor del deporte y la actividad física.