La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) llegó a un acuerdo verbal con Lionel Scaloni para extender su contrato como director técnico de la Selección Argentina hasta el Mundial 2030. La continuidad del entrenador, oriundo de Pujato, se encamina a quedar formalizada con la firma del nuevo vínculo. El dato adquiere relevancia porque evita la apertura de una etapa de transición en un ciclo deportivo que se mantiene desde 2018.

El contrato vigente del entrenador finalizaba en diciembre de este año, según el texto original, y esa fecha había abierto expectativas sobre su futuro. Las conversaciones entre la conducción de la AFA y el cuerpo técnico permitieron avanzar en una renovación que, de acuerdo con la información difundida, ya quedó definida en términos verbales. La firma formal aparece ahora como el paso administrativo pendiente para cerrar el acuerdo.

Formato 2+2

La renovación fue estructurada bajo un esquema denominado 2+2. Ese formato prevé una extensión inicial por dos años, hasta la finalización de la Copa América 2028. Luego, incluiría una cláusula de renovación automática hasta la Copa del Mundo 2030, sujeta a la conformidad de ambas partes. En términos contractuales, se trata de una fórmula que combina plazo fijo y una eventual prórroga condicionada.

Según la información difundida, la AFA pretende realizar el anuncio oficial y la foto de la firma en la previa del clásico amistoso frente a Uruguay. Ese escenario le daría al organismo un marco institucional para comunicar la continuidad del entrenador. Por ahora, no se informó una fecha exacta para la firma, aunque el acuerdo verbal ya está definido.

Con esta decisión, la Selección Argentina sostendría el mismo liderazgo deportivo junto con el equipo de trabajo integrado por Walter Samuel, Roberto Ayala y Pablo Aimar. La continuidad del cuerpo técnico apunta a preservar una línea de trabajo en la renovación del plantel y en la planificación de los próximos torneos oficiales. El próximo paso concreto es la formalización del contrato, que dejará asentado el nuevo plazo de trabajo hasta 2030.