La Selección argentina enfrenta a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el primer amistoso de la fecha FIFA. El partido se presenta como el primer compromiso después de perder la final del Mundial y como la antesala de la despedida de Lionel Messi, prevista para el martes 6 de octubre ante Benín.

Pruebas de Lionel Scaloni El entrenador Lionel Scaloni mantiene a varios titulares, pero utiliza estos encuentros para ensayar variantes y buscar alternativas dentro del esquema. En ese marco, el equipo conserva una base que ya tuvo rodaje en la Copa del Mundo y al mismo tiempo incorpora nombres que buscan ganarse un lugar. La definición de esas piezas resulta relevante porque forma parte de la preparación inmediata de la Selección para la agenda internacional de esta fecha FIFA.

Defensa con cambios En el arco se mantiene Emiliano Martínez, acompañado por la zaga central habitual de la Copa del Mundo, integrada por Cristian Romero y Lisandro Martínez. Cristian Romero será el nuevo capitán, según la formación informada. La principal novedad aparece en los laterales, donde por la derecha juega Agustín Giay, de presente en Palmeiras, y por la izquierda Román Vega, exjugador de Argentinos Juniors y actualmente en Zenit de Rusia. En esa disputa, Román Vega le ganó el lugar a Facundo Medina, quien había sumado varios minutos en el Mundial.

Medio y ataque En el mediocampo estarán Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios, mientras que por los costados jugarán Nico Paz y Gianluca Prestianni, quien quedó por delante de Matías Soulé en la consideración para este partido. Enzo Fernández no participará del encuentro porque debe cumplir una fecha de suspensión, consecuencia de su expulsión en la final del Mundial 2026. En la ofensiva, la dupla será la habitual del ciclo de Scaloni, con Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Formación confirmada La alineación informada para enfrentar a Bolivia es: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Gianluca Prestianni, Nicolás Paz; Lautaro Martínez y Julián Álvarez. El próximo dato a seguir será la utilización de estas variantes en el desarrollo del amistoso y su continuidad en los compromisos de la fecha FIFA.