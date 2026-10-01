La Selección Argentina sumó cinco debuts en el triunfo frente a Bolivia, disputado en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y el ciclo de Lionel Scaloni llegó a 70 futbolistas promovidos al primer equipo. Los estrenos fueron los de Román Vega, Ezequiel Fernández, Santiago Simón, Valentín Gómez y Leonel Flores. El dato consolida una política de recambio sostenido que se mantuvo desde el inicio del ciclo, en 2018.

Recambio sostenidoCon esas incorporaciones, la etapa de Scaloni acumula 70 jugadores con presentación oficial en la mayor y nueve estrenos en lo que va de la temporada. El proceso comenzó con nombres como Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Exequiel Palacios, y luego incorporó futbolistas que más tarde integraron planteles campeones continentales y mundiales, entre ellos Cristian Romero, Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Enzo Fernández. También se sumaron juveniles con proyección, como Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte, Valentín Barco, Nico Paz y Franco Mastantuono.

La lista completa

El registro de debutantes incluye futbolistas incorporados entre 2018 y 2026, con presencias repartidas en distintas etapas del ciclo. Entre ellos figuran, entre otros, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Walter Benítez, Giuliano Simeone, José Manuel López, Agustín Giay y los cinco que debutaron ante Bolivia. La nómina muestra una combinación de futbolistas consolidados en ligas europeas y jugadores formados en el fútbol argentino.

Posibles nuevos estrenos

En la actual fecha FIFA, otros tres convocados pueden sumar sus primeros minutos en la selección mayor. Se trata de Tomás Palacios, de Estudiantes de La Plata; Matías Soulé, de AS Roma; y Santiago Castro, también de AS Roma. Si alguno de ellos ingresa, la cuenta de debutantes del ciclo volverá a ampliarse en un proceso que sigue abierto mientras dure la actual convocatoria.