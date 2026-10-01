Tras el 4-0 sobre Bolivia en Córdoba , Lionel Scaloni habló de la ausencia de Lionel Messi , los juveniles y el próximo amistoso.

Luego del triunfo por 4-0 de la Selección argentina ante Bolivia en Córdoba, Lionel Scaloni analizó el rendimiento del equipo y señaló que la intención del cuerpo técnico es sostener una identidad de juego más allá de los nombres.

El entrenador sostuvo que sus dirigidos afrontaron el amistoso “como tiene que ser” y remarcó que el objetivo es preservar una idea común. “Mi sensación es que los chicos afrontaron el partido como tiene que ser, como pide esta camiseta. Todos quieren aportar su granito de arena. Más allá del resultado, se nota que el equipo juega con una identidad que, juegue quien juegue, la vamos a respetar”, afirmó.

La ausencia de Messi En otro tramo de la conferencia, Scaloni se refirió a la ausencia de Lionel Messi y afirmó que el capitán es “irremplazable”. Según explicó, la Selección buscará mantener su forma de juego aun cuando el rosarino no esté disponible, con la pelota como eje y la misma lógica colectiva. “Messi es irremplazable. Nosotros buscaremos la manera de jugar igual, con el mismo sentido y a través de la pelota, llegar unidos al arco rival”, dijo.

El técnico agregó que la presencia de Messi modifica algunos aspectos del funcionamiento, aunque no la esencia del equipo. “Es una identidad que tiene esta selección más allá de los nombres. Obviamente, con Leo la cosa cambia, pero la idea es seguir jugando de esta manera. Pueden haber matices tácticos, pero la esencia es siempre la misma y eso no va a cambiar”, señaló.

Juveniles y próximo amistoso Scaloni también valoró el aporte de los juveniles que empiezan a sumar minutos, entre ellos Leo Flores y Franco Mastantuono. Dijo que para un entrenador el debut de un futbolista es una situación “ilusionante” y pidió un proceso de cuidado para no sobrecargar a los jóvenes con exigencias prematuras. “A los chicos que vienen a la Selección les pedimos que hagan lo que hacen en sus clubes. A Leo Flores le pedimos lo mismo, y tenemos que cuidarlo, porque él como Franco son chicos y hay que cuidar esos talentos”, expresó.

De cara al partido del sábado frente a Burkina Faso en el estadio Monumental, el entrenador adelantó que habrá cambios en la formación. Dijo que será una “buena prueba” y que el cuerpo técnico intentará darle minutos a otros jugadores para observar alternativas dentro del plantel. “Intentaremos darle la oportunidad a otros jugadores contra Burkina Faso”, explicó.

Continuidad y camiseta 10 Consultado sobre su continuidad al frente de la Selección, Scaloni evitó definiciones y respondió: “Sobre mi continuidad... de lo que dije ayer hasta hoy, no cambió mucho”. También fue interrogado por la camiseta número 10 una vez que Lionel Messi deje de usarla. En ese punto, indicó que seguirá siendo de Messi hasta su despedida y que después la decisión será comunicada primero al futbolista elegido, antes de oficializarse su uso.