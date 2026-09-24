En el predio de la AFA en Ezeiza, Lionel Scaloni confirmó este martes que todavía no hubo definiciones sobre su renovación como entrenador de la Selección Argentina. El técnico habló en la previa de los tres amistosos que el equipo disputará a fines de septiembre y comienzos de octubre, en un contexto en el que el vínculo vigente de su cuerpo técnico se extiende hasta diciembre de 2026. “No hay novedades todavía. Me reuniré con el presidente estos días”, dijo.

Scaloni explicó que la conversación pendiente es con Claudio Tapia, presidente de la AFA, y que el encuentro no se concretó por cuestiones de agenda. “Ayer nos íbamos a reunir pero tuve que ir al dentista y no pudimos, ja. Hoy él está en Paraguay”, señaló. También sostuvo que “está la predisposición máxima para sentarse”, aunque aclaró que cualquier anuncio se hará de manera oficial. “Por ahora sigue todo igual”, afirmó.

Recambio en la convocatoria

El entrenador vinculó la preparación de esta etapa con un recambio gradual en la lista de convocados, en un plantel que tendrá a Lionel Messi para el último compromiso ante Benín en el Monumental. “Se terminó un Mundial, creemos que es un lindo momento para que pueda haber algo de recambio, porque la mayoría va a seguir estando y es gente joven”, sostuvo. Añadió que el trabajo está pensado “como aquel 2018”, cuando también se impulsó una renovación en medio de un proceso de transición.

En ese marco, mencionó a jugadores jóvenes como Nico Paz y Valentín Barco, y defendió la lógica de darle espacio a nuevas incorporaciones. “Trabajamos para la Selección, no trabajamos para nadie personal. Esto es algo que teníamos que hacer y puede dar sus frutos”, expresó. Según su planteo, la intención es que esos futbolistas puedan sostenerse en el plantel a mediano plazo, aunque remarcó que “todo lleva un tiempo”.

Messi y el cierre de ciclo

Scaloni también se refirió a la despedida de Messi en el país y respaldó la decisión de organizarla en el estadio de River. “Yo creo que un jugador así merece eso”, afirmó. Dijo además que habló con el capitán para convencerlo de que era el momento oportuno y destacó que la AFA acompañó la iniciativa. “Sabíamos todo lo que le estaba pasando y aún así puso las ganas y el esfuerzo de venir y poder despedirse con su gente”, señaló.

Sobre las versiones que circularon en torno a la final del Mundial, el entrenador desestimó esas especulaciones al responder: “Las redes sociales no tienen sentido, de verdad...”. En cuanto a las ausencias de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso en los primeros dos amistosos ante Bolivia y Burkina Faso, aclaró que “las puertas no están cerradas bajo ningún punto de vista”, pero que estos partidos servirán para observar a otros futbolistas. La definición sobre su continuidad quedará atada a la reunión con Tapia y a la comunicación oficial que surja de ese encuentro.