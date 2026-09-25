El DT confirmó el recambio en la cinta y habló del partido en Córdoba, afectado por una sanción de FIFA.

El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó este jueves que Cristian “Cuti” Romero será el nuevo capitán del equipo tras el retiro de Lionel Messi. La definición se conoció en una conferencia de prensa al término de la práctica en el predio de la AFA y ordena la jerarquía interna del plantel para la etapa posterior al ciclo del rosarino.

Jerarquía del plantel

Scaloni explicó que el defensor cordobés ocupaba el tercer lugar en la escala de capitanes, detrás de Messi y Nicolás Otamendi. También señaló que Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez están en condiciones de portar la cinta, lo que refleja una conducción repartida entre varios referentes del grupo. La decisión, en ese marco, apunta a sostener continuidad en la conducción del vestuario después de la salida del capitán anterior.

Partido en Córdoba

En la misma rueda de prensa, el entrenador se refirió al partido que el seleccionado disputará el próximo miércoles 30 de septiembre ante Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El técnico lamentó la sanción de la FIFA que redujo la capacidad habilitada para el encuentro y sostuvo: “Una lástima que no pueda tener el aforo completo; lo importante es que la gente lo pueda ver”.

Ese compromiso abrirá una serie de tres amistosos en fecha FIFA. Después del cruce en Córdoba, la delegación argentina jugará en el Estadio Monumental de Buenos Aires frente a Burkina Faso el sábado 3 de octubre y luego ante Benín el martes 6 de octubre. Para el último partido está prevista la despedida de Lionel Messi de la selección, con la presencia de referentes como Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi.

Continuidad y recambio

Consultado por su continuidad una vez concluido el ciclo mundialista, Scaloni dijo que está dispuesto a negociar un nuevo acuerdo con la AFA, aunque aclaró que la reunión formal todavía no se realizó. En paralelo, el cuerpo técnico convocó a varios futbolistas jóvenes para profundizar la renovación del plantel, con un criterio que, según el entrenador, replica el utilizado en 2018. Scaloni pidió a los citados aprovechar cada minuto de entrenamiento con la camiseta nacional.