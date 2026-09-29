El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó este martes que comenzaron las conversaciones con la AFA para renovar su contrato, en medio de la preparación del equipo para el amistoso ante Bolivia. La definición sobre su continuidad quedó abierta, aunque el propio técnico sostuvo que existe “predisposición de ambas partes” para avanzar en un acuerdo. El tema adquiere relevancia porque el vínculo del cuerpo técnico condiciona la planificación deportiva de la etapa inmediata de la Albiceleste.

Scaloni explicó que, tras la final perdida ante España, había quedado en duda su permanencia, pero que en el inicio de esta fecha FIFA reconsideró su postura. “La foto es más o menos cuando vengo, me reúno; esta vez dijimos que nos íbamos a juntar. Después del Mundial no habíamos hablado; nos juntamos, charlamos un ratito para ver qué podemos ir avanzando; la predisposición está de las dos partes”, señaló. También aclaró que recién comenzaron las conversaciones y que volverán a hablar en estos días para intentar llegar a un acuerdo.

Negociación abierta

El entrenador remarcó que no hay una definición cerrada y que cualquier anuncio se hará recién cuando exista un entendimiento formal. “Cuando tengamos algo que decir, lo comunicaremos. Lo importante es que las ganas están”, afirmó. La continuidad del proceso técnico resulta central para una selección que afrontará tres partidos amistosos en esta fecha FIFA, con el primero programado para el miércoles en Córdoba.

En la misma conferencia, Scaloni también se refirió al reemplazo de la camiseta 10 en los partidos en los que no esté Lionel Messi. Dijo que, en esta serie, no habrá obligación de asignarla y que la decisión se tomará más adelante, ya que por Eliminatorias el número no queda fijo. “La idea es que se la quede uno con lo lindo que es llevarla, pero no lo hemos decidido”, sostuvo.

El rol de Messi

El técnico subrayó además el peso del capitán dentro y fuera de la cancha. Señaló que, sin Messi, cualquier equipo pierde a un jugador indispensable, aunque destacó que el seleccionado respondió en partidos en los que él no estuvo. También afirmó que hay futbolistas jóvenes que aportaron soluciones y que la intención es buscar variantes tácticas sin abandonar la identidad de juego basada en la pelota y en la circulación colectiva. La evolución de la negociación con la AFA y la resolución sobre la camiseta 10 serán los dos puntos a seguir durante los próximos días de la gira.