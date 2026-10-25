El sanjuanino se quedó con el primer puesto en la pista de Rawson, ante el público local. También hubo otro triunfo provincial con Valentino Vallejo.

La pista de BMX de Rawson fue sede del Campeonato Iberoamericano de BMX Racing, donde el sanjuanino Santiago "Chanchy" Molina obtuvo el primer puesto y se consagró campeón en su provincia. La definición se produjo ante público local y cerró una jornada de competencia internacional en San Juan.

El resultado tuvo relevancia deportiva para el ciclista, que llegó a esta instancia con una preparación orientada a pelear por el título. Según relató el propio Molina, el objetivo se había fijado meses atrás y la planificación apuntó a presentarse en su mejor nivel. La consagración, en ese marco, funcionó como cierre de un proceso de entrenamiento sostenido.

El mensaje tras la victoria En sus declaraciones, Molina expresó: "Muy contento por este nuevo título en casa con mi gente, pero estoy aún más contento por todo lo que esto lleva detrás". El piloto vinculó el resultado con el esfuerzo diario y con la satisfacción de haber concretado un objetivo que se había propuesto con antelación. También afirmó que el trabajo previo fue determinante para llegar en condiciones de competir por el primer lugar.

El sanjuanino agregó que se había planteado esta meta "hace unos meses" y que entrenó cada día para llegar de la mejor manera. Además, agradeció a quienes lo acompañan en su carrera deportiva, con una mención especial para su familia, a la que definió como incondicional. En ese mismo mensaje, sostuvo: "Cuando me propongo algo, voy a hacer hasta lo imposible para que se dé".

Otro festejo provincial La jornada en Rawson dejó además otro resultado para la delegación local: Valentino Vallejo ganó el primer puesto en su categoría. Con esos dos títulos, la competencia internacional sumó una nueva actuación destacada para el BMX sanjuanino en un escenario de alcance iberoamericano.