La clausura se realizó en el Parque Sur de la capital provincial. Odesur informó que la edición reunió a más de 3,5 millones de personas.

La XIII edición de los Juegos Suramericanos concluyó este sábado con una ceremonia en el Parque Sur de la ciudad de Santa Fe, una de las sedes del certamen junto con Rosario y Rafaela. El cierre marcó el final de dos semanas de competencia y de actividades paralelas organizadas alrededor del evento.

En ese mismo predio funcionó el Fan Fest, espacio desde el cual el público siguió las alternativas de los Juegos. El acto de clausura fue encabezado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y por el titular de Odesur, Mario Moccia, en un cierre institucional de la competencia regional.

Balance oficial Pullaro sostuvo que “fueron momentos maravillosos” y afirmó: “Vi a mi provincia feliz, disfrutar y cómo le abrimos los brazos al resto de la Argentina y del mundo. Dejamos un ejemplo único: la provincia de Santa Fe es la capital del deporte en el orden nacional”. También agradeció a deportistas, equipos, voluntarios, fuerzas de seguridad y docentes que llevaron alumnos a las actividades.

Por su parte, Moccia señaló que “despedimos una gran competencia, pero también celebramos todo lo que el deporte puede construir: encuentro, esfuerzos, respeto y amistad entre nuestros pueblos. Durante estos días, Santa Fe fue el punto de encuentro de Sudamérica”. El dirigente añadió que estos Juegos Suramericanos 2026 fueron “los más convocantes en toda su historia” y precisó que “más de 3,5 millones de personas nos acompañaron todos estos días”.

Participación y cierre artístico Según la organización, participaron deportistas de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. En total compitieron más de 4.000 atletas en 43 deportes y 60 disciplinas, mientras que la clausura incluyó presentaciones de la Red de Coros y Orquestas, Julia Mancilla, Cacho Deicas y Virginia Tola. También participaron ex combatientes de Malvinas, que estuvieron a cargo del arriado de las banderas oficiales.

La ceremonia cerró una edición que tuvo a Santa Fe como sede principal y que dejó como dato verificable la magnitud de asistencia informada por Odesur. Con el final del programa deportivo, la variable a seguir será la evaluación oficial sobre el legado de infraestructura, organización y uso posterior de las sedes.