El Verdinegro visitará a Nueva Chicago por la fecha 35 de la Zona B. Necesita ganar para sostener sus chances de entrar al Reducido.

San Martín de San Juan visitará a Nueva Chicago el lunes 26 de octubre, desde las 13, por la fecha 35 de la Zona B de la Primera Nacional. El partido se jugará en Mataderos y será a puertas cerradas.

Para el conjunto sanjuanino, el resultado tiene incidencia directa en la tabla. Está a una unidad de Deportivo Maipú en la pelea por ingresar al Reducido y necesita ganar para sostener sus chances. Además, deberá seguir lo que ocurra en Mendoza, donde el Cruzado recibirá a Güemes, ya descendido.

La situación de Nueva Chicago también agrega presión al cruce. El equipo bonaerense atraviesa su propia disputa en la parte baja de la tabla y necesita sumar para alejarse del descenso. En ese contexto, el encuentro reúne dos objetivos distintos pero urgentes para ambos planteles.

La ausencia de público local se vincula con los incidentes registrados en la derrota frente a Gimnasia de Jujuy. Según el material disponible, hubo enfrentamientos entre integrantes de la barra en la tribuna y en las inmediaciones del estadio, y esos episodios quedaron registrados por cámaras de seguridad. Esa situación derivó en la decisión de jugar sin hinchas en Mataderos.

Con ese marco, San Martín afrontará una de las últimas fechas de la fase regular con la necesidad de ganar y esperar otros resultados. El desenlace de la jornada también dependerá de lo que suceda en Mendoza, donde Deportivo Maipú y Güemes completarán una referencia directa para la tabla del equipo sanjuanino.