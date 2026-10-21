El Verdinegro jugará el lunes 26 de octubre a las 13 en Mataderos, ya sin depender solo de sí mismo. Con 47 puntos, quedó noveno y fuera del Reducido.

Nazareno Funez es el máximo artillero del Verdinegro y en el estan puestas las esperanzas de gol.

El margen de error se redujo al mínimo para San Martín. Tras el empate 1-1 frente a Temperley, el equipo sanjuanino quedó noveno en la Zona B de la Primera Nacional, con 47 puntos, fuera de los ocho puestos que clasifican al Reducido por el segundo ascenso.

Con dos fechas por jugarse, el conjunto verdinegro necesita ganar ambos partidos y, además, esperar resultados favorables de sus rivales directos. La primera de esas definiciones será el lunes 26 de octubre, a las 13, cuando visite a Nueva Chicago en Mataderos.

El cambio de horario responde a cuestiones de seguridad y le dará al equipo sanjuanino una referencia completa del resto de la fecha antes de salir a la cancha. Para ese momento, San Martín ya sabrá qué hicieron los equipos que pelean por los últimos lugares de clasificación y cuáles son sus posibilidades concretas de seguir en carrera.

La tabla y la cuenta En este tramo del torneo, San Martín tiene por delante a varios equipos que también buscan entrar al Reducido. Deportivo Maipú suma 48 puntos y ocupa el octavo puesto, el último de acceso; más arriba aparecen Colegiales, con 50, y Ferrocarril Midland, con 51. La diferencia es corta, pero el cuadro sanjuanino ya no depende exclusivamente de sus propios resultados.

Si gana en Mataderos, el Verdinegro llegará a 50 puntos y sostendrá sus chances matemáticas de alcanzar la zona de clasificación, siempre a la espera de lo que ocurra con los equipos que tiene por delante. Un empate o una derrota, en cambio, lo dejarían muy condicionado para la última fecha de la fase regular.

Lo que viene El calendario le reserva a San Martín dos partidos decisivos: primero ante Nueva Chicago como visitante y luego frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en San Juan, en el cierre de la fase regular. La última jornada será la instancia final para definir si el equipo logra meterse entre los ocho mejores de la zona.

La situación también obliga a seguir de cerca los compromisos de Deportivo Maipú, Colegiales y Midland, entre otros resultados que pueden incidir en la pelea por la clasificación. La definición quedará sujeta a esa combinación de puntos y a lo que haga el conjunto sanjuanino en sus dos presentaciones restantes.