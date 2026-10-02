El Verdinegro jugará este domingo a las 17 por la fecha 32 de la Primera Nacional. La popular costará $30.000 y Alejandro Schiapparelli definirá el equipo este sábado.

San Juan. San Martín afronta las últimas horas de preparación para recibir este domingo a Almagro, en un partido de la fecha 32 de la Primera Nacional que comenzará a las 17. El entrenador Alejandro Schiapparelli todavía mantiene una duda en la formación titular, mientras el plantel ajusta la estrategia para un tramo del torneo en el que cada punto incide en la tabla.

La baja confirmada es la del capitán Sebastián González, quien fue expulsado en el último encuentro y debe cumplir una fecha de suspensión. En ese lugar, durante la semana el cuerpo técnico ensayó variantes y la principal opción es Gabriel Hachen, que aparece como reemplazante natural para ocupar ese puesto en el mediocampo o en la zona ofensiva, según la disposición final del equipo.

Definición en el fondo. La otra incógnita está en el lateral izquierdo, donde Hernán Zuliani podría volver a la titularidad. Sin embargo, también sigue disponible la alternativa de Álvarez, por lo que la decisión quedará atada a la evaluación final del entrenador antes del partido. El resto de la estructura, de acuerdo con lo trabajado en la semana, se mantendría sin mayores cambios.

Posible formación. Si no surgen modificaciones de último momento, San Martín alinearía con Díaz Robles; Nadalín, Osores, Marchio y Zuliani o Álvarez; Murillo, Mercado, Hachen y Coronel; Rossi y Funez. La definición quedará cerrada este sábado, cuando el cuerpo técnico termine de resolver la formación para el compromiso ante el conjunto de José Ingenieros.

Valor de acceso. La dirigencia del club estableció que la entrada popular tendrá un valor de $30.000 para el encuentro de este domingo. El partido se inscribe en la recta final del campeonato y será una nueva presentación como local para el equipo sanjuanino, en una instancia en la que los resultados adquieren incidencia directa sobre la campaña.