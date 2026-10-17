El Verdinegro juega este domingo por la fecha 34 y necesita ganar para sostener sus chances de Reducido. Cada socio con la cuota al día podrá ingresar con un invitado.

Sebastian Jaurena se mantiene en el equipo titular para el juego de este domingo con Temperley

San Martín enfrentará este domingo a Temperley, uno de los punteros de la Zona, por la fecha 34 de la Primera Nacional. El equipo sanjuanino necesita sumar de a tres para seguir con posibilidades de clasificar al Reducido, instancia que define el segundo ascenso. El partido aparece, además, como un tramo decisivo de la recta final del campeonato.

Definición del equipo

El entrenador Alejandro Schiaparelli todavía no confirmó la formación titular. El plantel entrenará este sábado por la mañana y después se difundirá la lista de concentrados que quedará a la espera del encuentro. Según lo observado durante la semana, el técnico realizaría varias modificaciones respecto del equipo que venía jugando.

La probable alineación de San Martín sería con Díaz Robles; Nadalín, Osores, Marchio y Zuliani; Monje, Mercado, Murillo, Jaurena y Ferreyra; Fúnez. De concretarse, Osores ingresaría por Aguilera, Zuliani por Álvarez, Marchio por Cocca y Ferreyra por Coronel. La confirmación quedará para después del último entrenamiento, antes de que el plantel quede concentrado.

Acceso y entradas

De cara al partido, la comisión directiva resolvió que cada socio que tenga la cuota al día podrá ingresar con un invitado. Para acceder a ese beneficio, deberá presentar su DNI. En paralelo, la popular tendrá un valor de $30.000 y la platea Este costará $40.000.

Con ese marco, San Martín buscará una victoria que le permita llegar con chances a la última parte del torneo. El resultado de este compromiso puede incidir de manera directa en sus aspiraciones de meterse en el Reducido, cuando restan definiciones para cerrar la fase regular.