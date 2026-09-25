El Verdinegro cayó en Concepción por el Torneo Proyección 2026. Sigue con 10 puntos y acumula cuatro fechas sin ganar.

San Martín perdió 1-0 ante Godoy Cruz en Concepción, por una nueva fecha del Torneo Proyección 2026, y quedó en el 14º puesto de la zona B con 10 puntos.

El único gol lo marcó Juan Martín Rojas, categoría 2010, en una acción que se resolvió rápidamente en el inicio del partido. Godoy Cruz recuperó la pelota cerca del área, Rojas recibió, encaró y definió con un remate cruzado que superó a Valenzuela.

Desarrollo del juego Desde ese momento, San Martín intentó reaccionar y generó aproximaciones, con una intervención ofensiva de Rúmbolo en un tiro libre que encontró respuesta de Correa. También hubo remates desde afuera del área, aunque sin precisión suficiente para comprometer el arco mendocino. Godoy Cruz, por su parte, sostuvo peligro en las transiciones rápidas y tuvo opciones para ampliar la ventaja.

Segunda mitad En el complemento, el equipo sanjuanino adelantó sus líneas y buscó el empate con nuevos intentos de Rúmbolo y otros disparos de media distancia. El conjunto mendocino respondió con una chance clara tras un rebote de Valenzuela, que dejó la jugada abierta pero no modificó el resultado. Sobre el cierre, Godoy Cruz volvió a inquietar con una acción individual de Biondi, que trazó una diagonal y obligó a intervenir a la defensa local.

Lo que viene Con esta derrota, San Martín acumuló su cuarto partido consecutivo sin victorias y quedó lejos de la zona de clasificación. En la próxima fecha volverá a ser local, esta vez frente a Lanús.