La Junta Fiscalizadora cerró el plazo sin candidaturas para la conducción del club. La definición podría pasar al martes 27 de octubre o a un cuarto intermedio.

Jorge Miadosqui.

La renovación de autoridades de San Martín de San Juan quedó abierta sin listas presentadas al cierre del plazo electoral, vencido este jueves por la noche. La Junta Fiscalizadora extendió la espera hasta las 21, pero no recibió ninguna nómina y la asamblea prevista para el martes 27 de octubre será el próximo ámbito de definición. El escenario deja sin confirmación a quien deberá suceder a Jorge Miadosqui, actual presidente del club.

La situación importa porque la entidad llega a una instancia formal de recambio sin una candidatura que reúna consensos suficientes para ser oficializada. Miadosqui confirmó que no continuará al frente de la presidencia y que tampoco integrará la futura dirigencia. Según expresó en declaraciones a Tiempo de San Juan, su preferencia es que el próximo titular surja de la actual comisión directiva.

La ausencia de listas no elimina la posibilidad de una definición durante la propia asamblea. Entre los dirigentes persisten conversaciones para intentar acercar posiciones antes del tratamiento de la renovación de autoridades. Como antecedente, en 2021 la elección se resolvió en la asamblea, cuando Miadosqui fue reelegido y se definieron los integrantes de la comisión directiva en un plazo breve.

Requisitos estatutarios

El estatuto del club fija condiciones precisas para acceder a los cargos principales. Quienes aspiren a la presidencia o vicepresidencia deben tener al menos 30 años, acreditar cinco años de antigüedad como socios y contar con cinco años de experiencia en una comisión directiva. Para los demás puestos, el reglamento establece una edad mínima de 25 años y exige tres años como socio. Esos requisitos reducen el universo de dirigentes habilitados para encabezar una lista y condicionan cualquier acuerdo previo a la asamblea.

La reunión del martes prevé primero el tratamiento de la memoria, el balance y el inventario, y recién después la elección de autoridades. Si al llegar ese punto no aparece una nómina para evaluar, deberá disponerse un cuarto intermedio. Esa alternativa abriría un margen adicional para seguir negociando y evitar una resolución inmediata sin consenso.

El mandato de la actual comisión directiva se mantiene vigente hasta diciembre, por lo que el traspaso no deberá concretarse de manera inmediata. Hasta entonces, San Martín seguirá con una transición abierta, en un contexto atravesado por desafíos deportivos, económicos y dirigenciales. Miadosqui dijo que está dispuesto a colaborar con quien resulte elegido y a transmitir su experiencia, aunque aclaró que no formará parte de la próxima conducción.