El Verdinegro igualó 1 a 1 en Concepción y sigue fuera de la zona de clasificación. Con dos fechas por jugar, visitará a Nueva Chicago.

San Martín igualó 1 a 1 con Temperley en el estadio Hilario Sánchez y no logró ingresar a la zona de Reducido de la Primera Nacional. El resultado lo dejó con 47 unidades, una menos que Deportivo Maipú, que ocupa el último lugar de acceso a esa instancia en la Zona B. La expulsión de Tomás Marchio a los 10 minutos condicionó el desarrollo del partido desde el inicio.

El encuentro se resolvió en un contexto desfavorable para el equipo sanjuanino, que debió jugar casi todo el trámite con un futbolista menos. Temperley aprovechó esa superioridad y se puso en ventaja a los 40 minutos del primer tiempo, por intermedio de Gabriel Hauche, tras una jugada de contraataque. Para San Martín, la necesidad de sumar era concreta: la fecha ofrecía la posibilidad de acercarse a la clasificación y esa opción quedó postergada.

La reacción en el complemento llegó a los 21 minutos, cuando Nazareno Fúnez marcó el empate y sostuvo al conjunto de Concepción en partido. Desde ese momento, el tramo final quedó abierto, pero ninguno de los dos equipos logró volver a convertir antes del cierre, que se produjo a los 95 minutos. El punto evitó una derrota que hubiera agravado la situación, aunque no modificó la posición del Verdinegro en la tabla.

Incidentes en las tribunas Durante el segundo tiempo, el árbitro debió interrumpir el encuentro por algunos minutos luego de que hinchas se treparan al alambrado y se escucharan reclamos contra los futbolistas. Ese episodio añadió tensión a una tarde que ya venía condicionada por el resultado y por la expulsión temprana. El dato relevante es que el partido no se reanudó con normalidad hasta que la situación en las tribunas quedó controlada.

Lo que viene Con apenas 2 fechas por disputar, el margen de error para el equipo dirigido desde Concepción es limitado. El próximo compromiso será ante Nueva Chicago, en Mataderos, donde buscará una victoria que le permita sostener la chance de clasificarse al Reducido. La tabla dejó a San Martín obligado a sumar en el tramo final y a depender también de otros resultados.