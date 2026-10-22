La representación provincial partirá el 1 de noviembre desde el Club Mocoroa rumbo a Mar del Plata, escenario de la competencia.

San Juan se prepara para participar de una nueva edición de los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026, que se desarrollarán del 2 al 7 de noviembre en Mar del Plata, con la presencia de más de 8.000 jóvenes de hasta 17 años de todo el país. Nuestra provincia participará en todas las disciplinas deportivas, excepto breaking, donde no hay representantes, pero sí se suman los participantes de deportes electrónicos (e-sports) y freestyle.

La delegación sanjuanina estará conformada por 415 personas, que viajarán el domingo 1 de noviembre. La salida está prevista para las 15 desde el Club Mocoroa, con un operativo de traslado que contará con ocho colectivos y que tendrá su regreso el domingo 8 de noviembre.

El Gobierno de San Juan asumirá la totalidad de los costos que implica el traslado y la participación de cada una de las personas que integran la delegación provincial. A diferencia de otras provincias, que optaron por viajar con representaciones más reducidas debido a los gastos que demanda la competencia, la gestión de Marcelo Orrego decidió sostener una delegación numerosa. La medida responde al compromiso del Gobierno provincial con los jóvenes sanjuaninos, para garantizar su participación y brindarles la posibilidad de representar a San Juan en las mejores condiciones. Anteriormente, estos gastos eran afrontados por el gobierno nacional, pero actualmente cada provincia debe hacerse cargo del financiamiento de su delegación.

San Juan estará representado por integrantes de 16 departamentos de la provincia.

Los Juegos Evita constituyen uno de los principales encuentros deportivos juveniles del país y reúnen a miles de participantes en disciplinas convencionales y adaptadas. La edición 2026 contará con 38 disciplinas, de las cuales 31 serán convencionales y siete adaptadas.

De esta manera, San Juan afrontará una nueva participación nacional, que representará a la provincia en una de las principales competencias del calendario deportivo juvenil argentino.