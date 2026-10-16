Entre el 16 y el 18 de octubre de 2026 habrá competencias y actividades en distintos puntos de San Juan. El Zonal Cuyano y la Copa González Molina figuran entre las principales propuestas.

Entre el viernes 16 y el domingo 18 de octubre de 2026, San Juan concentrará una agenda deportiva con actividades competitivas y recreativas en varios departamentos. La programación incluye automovilismo, patinaje artístico, ciclismo, fútbol y acciones de formación vinculadas con la seguridad náutica. El cronograma oficial apunta a una participación amplia de familias, deportistas y entidades provinciales.

Automovilismo y patinaje

La séptima fecha del campeonato 2026 del Zonal Cuyano se disputará entre el sábado 17 y el domingo 18 en el Circuito Villicum, en Albardón. La competencia está organizada por la Asociación Pilotos Automóviles Competición y cuenta con apoyo del Gobierno provincial. Será la segunda presentación de la categoría en la provincia durante el año, un dato que confirma la continuidad del calendario en territorio sanjuanino.

En paralelo, la Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan pondrá en marcha la Copa González Molina desde el domingo 18 y hasta el sábado 24 de octubre. La actividad reunirá a 600 patinadores, varones y damas de categoría C, de entre 6 y 15 años. Entre los inscriptos habrá más de 50 representantes sanjuaninos, según la organización.

Educación, ambiente y seguridad náutica

La Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas realizará este viernes 16, desde las 8 hasta el mediodía, la quinta edición del Marareciclón 2026. La propuesta convocará a cerca de 90 instituciones y a más de 3.000 personas en el Paseo de las Palmeras, anexo al estadio Aldo Cantoni. Las instituciones que reúnan más elementos reciclados en su comunidad recibirán premios, entre ellos un viaje grupal al Parque Ischigualasto.

En Ullum, la agenda incluirá la tercera y última jornada de la Capacitación Especializada de Rescate en Río, organizada por el área de Seguridad Náutica. La convocatoria será este sábado 17 en Kayak Club, playa Las Tapias, de 8 a 14. La actividad está dirigida a la brigada especial de náutica, bomberos de la Policía de San Juan y alumnos del curso de guardavidas profesional náutico.

Ciclismo y fútbol

El ciclismo tendrá la tercera fecha del calendario rutero para las categorías Libres y Máster, con la 21° edición del Circuito Lilo Morales en 9 de Julio. La concentración será en la plaza departamental desde las 15 y las largadas comenzarán a las 16. La prueba se suma a la oferta deportiva del fin de semana con una competencia de calle ya instalada en el calendario local.

En el Estadio San Juan del Bicentenario, la Liga Sanjuanina de Fútbol programó para el domingo 18 uno de los partidos del Torneo Clausura 2026 de Primera División A masculina. Por los cuartos de final, Alianza de Santa Lucía recibirá a Sp. Rivadavia de La Bebida desde las 17, en una serie a un solo partido. Además, el sábado 17, entre las 14 y las 19, el campo principal alojará un cuadrangular de fútbol senior con participación de excombatientes de Malvinas, seguido por una entrega de distinciones a las 19:30.