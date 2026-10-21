San Juan ya supera los 1.000 inscriptos para las dos pruebas de IRONMAN que se disputarán entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre. El IRONMAN 51.50 reúne por ahora a 945 participantes y el IRONMAN Full registra 661, con inscripciones todavía abiertas en ambos casos. La cifra puede seguir creciendo porque algunos triatletas anotados en la distancia corta también podrían competir en la larga.

El viernes 30 de octubre se correrá el 51.50, con atletas de Argentina (852), Paraguay (21), Uruguay (17), Brasil (14) y otros países de América, Europa y América del Norte. Entre los inscriptos figuran también competidores de Colombia, Venezuela, Bolivia, Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Chile, Ecuador, Perú, Alemania, España, México y Suiza. La continuidad de las inscripciones deja abierta la posibilidad de que el número final sea mayor.

Participación internacional

El domingo 1 de noviembre será el turno del IRONMAN Full, que ya suma participantes de 51 países. Según el detalle informado, Argentina aporta 443 inscriptos, seguida por Brasil (84), Uruguay (36), Estados Unidos (12), Colombia (11) y Paraguay (9), entre otros. También figuran atletas de Francia, Alemania, Canadá, España, México, Polonia, Reino Unido, Rusia, Japón, India, Países Bajos y Suiza, además de representantes de Afganistán, Andorra, Bahamas, Barbados, China, Corea del Norte, Costa Rica, Ecuador, Eslovaquia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Kenia, Líbano, Panamá y Puerto Rico.

Un calendario inédito

La agenda de 2026 tendrá un rasgo singular para la provincia: San Juan será la única ciudad del mundo en recibir las tres distancias IRONMAN. La temporada comenzó en marzo con el IRONMAN 70.3 y continuará ahora con el 51.50 y el Full. Esa programación coloca a la provincia en una secuencia de competencias que abarca tres formatos distintos dentro de la misma marca deportiva.

Las distancias previstas son de 1,5 kilómetros de natación, 40 KM de ciclismo y 10 KM de pedestrismo para el 51.50; y de 3,8 KM de natación, 180 KM de ciclismo y 42,2 KM de pedestrismo para el Full. Con la inscripción todavía en curso, el dato a seguir es el número definitivo de participantes y la eventual superposición de atletas entre ambas pruebas.