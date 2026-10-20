El certamen se jugará el 24 y 25 de octubre en el Estadio Aldo Cantoni. Será la primera vez que la competencia salga de Buenos Aires.

San Juan recibirá el sábado 24 y domingo 25 de octubre el Torneo Nacional A de la Liga Nacional de Goalball Masculino en el Estadio Aldo Cantoni. Según la información difundida, será la primera vez desde la creación de la competencia que se dispute fuera de Buenos Aires.

La organización del certamen en la provincia marca un antecedente para el desarrollo del goalball y para su alcance federal, ya que traslada una de las principales competencias nacionales de la disciplina a otra jurisdicción. En ese marco, San Juan tendrá representación propia con el equipo San Juan A, que competirá como local en la etapa inicial.

Participantes y zonas El torneo reunirá a seis equipos divididos en dos grupos de tres. En la Zona A estarán Lomas de Zamora, Mapaches B y San Juan A; en la Zona B competirán Apanovi, Cóndores y Román Rosell A. La instancia clasificatoria definirá los cruces del domingo, con semifinales, partido por el quinto puesto, tercer puesto y final.

Agenda del sábado La primera jornada incluirá seis partidos y el acto inaugural al mediodía. San Juan A debutará a las 09:30 frente a Mapaches B y volverá a presentarse a las 13:30 contra Lomas de Zamora. El cierre de la fecha está previsto para las 18:30, luego de los encuentros restantes de la fase de grupos.

Definición el domingo El 25 de octubre se disputarán las semifinales desde las 08:00, seguidas por el cruce por el quinto puesto a las 10:30, el partido por el tercer lugar a las 11:45 y la final a las 13:00. La premiación y el cierre del torneo quedaron programados para las 14:00, con lo que la provincia concentrará durante dos días la definición del campeonato nacional.