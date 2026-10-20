San Juan recibirá este fin de semana el Torneo Universitario Nacional de Waterpolo, una competencia que reunirá a 25 deportistas y tendrá participación de jugadores llegados desde el sur del país. Juan Luis Franco, integrante del equipo organizador, señaló que la provincia se prepara para afrontar el certamen y que el trabajo previo incluyó distintas instancias de entrenamiento.

La actividad se presenta, además, como una posibilidad para que nuevos jugadores comiencen a sumar experiencia competitiva y tengan roce con otros equipos. Según Franco, la preparación comprendió trabajo físico en gimnasio, natación, práctica específica de waterpolo y tareas tácticas y técnicas. A eso se sumaron cuidados vinculados con la alimentación, en un esquema que apunta a sostener el rendimiento durante el torneo.

Desarrollo local Franco también planteó que el waterpolo sanjuanino enfrenta dificultades para mantenerse conectado con los principales circuitos nacionales. Explicó que los centros de competencia más fuertes están en Buenos Aires y Rosario, lo que convierte a la distancia geográfica en un obstáculo para el desarrollo de la disciplina en la provincia. Ese contexto condiciona la continuidad de la competencia y el acceso regular a torneos de mayor nivel.

En ese marco, la realización del certamen en San Juan busca impulsar la actividad local y abrir nuevas oportunidades para los deportistas. La competencia también apunta a fortalecer el crecimiento del waterpolo en la provincia, en un escenario en el que la exposición a rivales de otras jurisdicciones aparece como una variable central para la formación. El desarrollo del torneo durante este fin de semana será el principal dato a seguir para medir su alcance deportivo.