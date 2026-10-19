La pista del Club Bicicross San Juan albergará del 23 al 25 de octubre la Copa Latina, la Copa Iberoamericana y el Argentino. Se esperan entre 400 y 500 pilotos.

La pista del Club Bicicross San Juan, en Rawson, será sede entre el 23 y el 25 de octubre de una triple competencia de BMX Racing, modalidad carrera. El programa incluirá la Copa Latina, la Copa Iberoamericana y la novena fecha del Campeonato Argentino de Bicicross. La organización estará a cargo del Club Bicicross San Juan y la fiscalización corresponderá a la Federación Argentina de Bicicross.

Según la información difundida, se espera la participación de entre 400 y 500 pilotos, de los cuales cerca de un centenar serán sanjuaninos. También llegarán corredores de distintas provincias argentinas, entre ellas Mendoza, La Rioja, Córdoba y Buenos Aires, además de representantes de países de Sudamérica. El volumen de inscriptos convierte al encuentro en una de las principales convocatorias de la disciplina en la provincia.

Apoyo institucional El evento fue anunciado oficialmente en diciembre de 2025 por la Federación Argentina de Bicicross y contará con el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Agencia Deportes San Juan. La presencia de pilotos y acompañantes implica movimiento deportivo y organizativo para la provincia, además de consolidar a la pista de Rawson como escenario de competencias de alcance regional e internacional. La fiscalización de la federación nacional le da al certamen un encuadre formal dentro del calendario de la actividad.

Agenda de competencia La programación comenzará el jueves 22 de octubre con entrenamientos de 13 a 19:20. El viernes 23, la novena fecha del Campeonato Argentino tendrá acto inaugural a las 9 y largada de competencias a las 9:20, con premiación al final de la última final. Ese mismo día, entre las 15 y las 18, habrá entrenamientos para el Iberoamericano y la Copa Latina. La agenda marca que el primer tramo de la actividad estará dedicado al torneo nacional, antes del bloque internacional.

Fin de semana internacional El sábado 24 de octubre se disputará el Campeonato Iberoamericano, con entrada en calor de 9 a 9:30 para las categorías Championship, acto inaugural a las 9:40 e inicio de competencias a las 10. La premiación está prevista para las 15. El domingo 25 será el turno de la Copa Latina, con warm up de 9 a 9:30, inicio de carreras a las 9:40, congresillo técnico a las 10 y reunión de delegados a las 10:30. La premiación también está anunciada para las 15, con lo que la actividad cerrará tres jornadas consecutivas de competencia en la provincia.

La presencia simultánea de los tres torneos ubica a San Juan en el circuito sudamericano del bicicross durante ese fin de semana. Para la disciplina, el dato central es la concentración de pruebas nacionales e internacionales en una misma sede; para la provincia, el cronograma deja una referencia concreta de fechas, horarios y alcance deportivo que seguirá vigente hasta la finalización de la competencia.