La provincia será sede por primera vez de la prueba de distancia completa. También se correrá el 5150 San Juan el viernes 30 de octubre.

San Juan recibirá por primera vez el Ironman 2026 de distancia completa, previsto para el domingo 1 de noviembre de 2026. La competencia reunirá a atletas de distintos países y tendrá a la provincia como escenario.

La prueba contempla 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42,2 kilómetros de pedestrismo, hasta completar 226 kilómetros de recorrido. Se trata de una exigencia física de larga duración, con tres disciplinas consecutivas y sin interrupciones relevantes entre una y otra. La realización en San Juan incorpora a la provincia al calendario de una competencia de alcance internacional.

Agenda complementaria El fin de semana también incluirá el 5150 San Juan, programado para el viernes 30 de octubre. Esa prueba se desarrollará en la antesala del Ironman completo y ampliará la actividad deportiva durante dos jornadas consecutivas. De ese modo, la provincia concentrará parte de la programación del triatlón internacional en un mismo tramo del calendario.

La combinación de ambas carreras deja fijado un cronograma que se extenderá desde el 30 de octubre hasta el 1 de noviembre de 2026. Con esa programación, San Juan será sede de dos competencias vinculadas al triatlón en un mismo fin de semana.