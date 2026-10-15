Del 18 al 24 de octubre, el Velódromo Multipropósito Vicente Alejo Chancay será escenario de la competencia nacional de patinaje artístico, con más de 50 representantes sanjuaninos.

San Juan será sede de la Copa Nacional Ernesto González Molina de Patinaje Artístico, que se desarrollará del 18 al 24 de octubre en el Velódromo Multipropósito Vicente Alejo Chancay, con la participación de aproximadamente 600 patinadores provenientes de diferentes provincias del país.

La competencia reunirá a deportistas de la categoría C, de entre 6 y 15 años, en las ramas femenina y masculina. Entre los participantes, más de 50 patinadores sanjuaninos representarán a la provincia, compartiendo pista con competidores de distintos puntos de Argentina.

Durante siete jornadas, el velódromo recibirá a jóvenes talentos del patinaje artístico nacional, ofreciendo un espacio de competencia y desarrollo deportivo para quienes transitan sus primeras etapas de formación.

La Copa Nacional Ernesto González Molina es organizada por la Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan (FPAASJ) y la Confederación Argentina de Patinaje, consolidando a la provincia como sede de importantes encuentros deportivos.

La realización de este certamen permitirá a los representantes sanjuaninos competir ante deportistas de otras provincias, sumar experiencia y continuar fortaleciendo el crecimiento del patinaje artístico local.