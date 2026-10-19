La pista del Club Bicicross San Juan, en Rawson, será sede del 23 al 25 de octubre de la Copa Latina, la Copa Iberoamericana y el Argentino.

La pista del Club Bicicross San Juan, en Rawson, recibirá del viernes 23 al domingo 25 de octubre una triple competencia de BMX Racing, con pilotos argentinos y de otros países de la región. La actividad reunirá la Copa Latina, la Copa Iberoamericana y la novena fecha del Campeonato Argentino de Bicicross. Según la organización, se esperan entre 400 y 500 pilotos, con unos 100 sanjuaninos.

La convocatoria incluye corredores de Mendoza, La Rioja, Córdoba y Buenos Aires, además de representantes de distintos países sudamericanos. El dato relevante para la provincia es la concentración de competencia en un solo fin de semana, con impacto deportivo y logístico sobre la sede de Rawson. La organización está a cargo del Club Bicicross San Juan y la fiscalización corresponde a la Federación Argentina de Bicicross.

Antecedentes y apoyo oficial

El evento había sido anunciado en diciembre de 2025 y cuenta con el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Agencia Deportes San Juan. La llegada de cientos de pilotos y acompañantes vuelve a ubicar a la provincia como sede de competencias de alcance regional. Ese respaldo institucional forma parte del esquema de organización necesario para una cita que combina calendario nacional e internacional.

Cronograma de actividad

El jueves 22 habrá entrenamientos de 13 a 19:20. El viernes 23, con la novena fecha del Campeonato Argentino, el acto inaugural será a las 9 y las competencias comenzarán a las 9:20; luego de la premiación habrá entrenamientos para el Iberoamericano y la Latina entre las 15 y las 18. El sábado 24, jornada del Campeonato Iberoamericano, el warm up para las categorías Championship será de 9 a 9:30, el acto inaugural a las 9:40, el inicio de competencias a las 10 y la premiación a las 15.

Última jornada

El domingo 25, día de la Copa Latina, la entrada en calor será de 9 a 9:30, las competencias arrancarán a las 9:40, a las 10 se realizará el congresillo técnico y a las 10:30 la reunión de delegados. La premiación está prevista para las 15. Con ese cierre, la provincia completará tres días de actividad con calendario concentrado y presencia de competidores de varias jurisdicciones y países de la región.