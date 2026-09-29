Los Juegos Nacionales de Adultos Mayores reúnen en San Juan a delegaciones de distintos puntos del país. Estos son los horarios, cruces y escenarios de la primera jornada para acercarte y acompañar a los protagonistas

San Juan recibe los Juegos Nacionales de Adultos Mayores 2026, una competencia federal que reúne a representantes de Buenos Aires, CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.





La primera jornada de competencia presenta una amplia agenda deportiva, con actividad en tenis de mesa, ajedrez, sapo, truco, tejo, tenis, pádel, Circuito de Habilidades Motrices (CHAM), newcom, orientación y natación. Los encuentros se distribuyen en diferentes escenarios de la provincia y se desarrollan desde horas de la mañana y durante la tarde.





El Velódromo Vicente Alejo Chancay, Club Hispano, Unión Vecinal de Trinidad, Parque de Mayo y El Almendro forman parte de los escenarios que reciben la actividad. En cada uno de ellos, las delegaciones buscarán avanzar en sus respectivas disciplinas, en una jornada que invita también a familiares, amigos y público en general a ser parte de los Juegos.





Por eso, quienes quieran acompañar a los representantes sanjuaninos y al resto de los adultos mayores que llegaron desde diferentes provincias podrán consultar a continuación el cronograma completo del primer día de competencia, con horarios, rivales y sedes, recordando que la entrada es libre y gratuita.





Acercate a los escenarios, disfrutá del deporte y alentá a nuestros adultos mayores en esta gran celebración nacional que tiene a San Juan como anfitriona.





Cronograma del primer día de competencia

Fixture del 1° día de competencia martes 29 de septiembre





TEJO MASCULINO – DÍA 1 | Sede: Velódromo Vicente Alejo Chancay.

09:00 hs

• Zona 1: Jujuy vs Entre Ríos

• Zona 2: Santa Cruz vs Chubut

• Zona 3: Misiones vs Catamarca

10:00 hs

• Zona 4: San Juan vs Tucumán

• Zona 1: Neuquén vs Mendoza

11:00 hs

• Zona 2: Buenos Aires vs Corrientes

• Zona 3: Chaco vs Salta

• Zona 4: Santa Fe vs CABA

• Zona 1: Entre Ríos vs Córdoba

12:00 hs

• Zona 2: Chubut vs Río Negro

• Zona 3: Catamarca vs San Luis

• Zona 4: Tucumán vs Tierra del Fuego

14:00 hs

• Zona 1: Jujuy vs Neuquén

• Zona 2: Santa Cruz vs Buenos Aires

• Zona 3: Misiones vs Chaco

15:00 hs

• Zona 4: San Juan vs Santa Fe

• Zona 1: Córdoba vs Mendoza

• Zona 2: Río Negro vs Corrientes

16:00 hs

• Zona 3: San Luis vs Salta

• Zona 4: Tierra del Fuego vs CABA





TEJO FEMENINO – DÍA 1 | Sede: Velódromo Vicente Alejo Chancay.





09:00 hs

• Zona 1: CABA vs Río Negro

• Zona 2: Catamarca vs San Juan

• Zona 3: Córdoba vs Santa Cruz

10:00 hs

• Zona 4: Corrientes vs Misiones

• Zona 1: Tucumán vs Santa Fe

• Zona 2: Entre Ríos vs Salta

11:00 hs

• Zona 3: Jujuy vs Chaco

• Zona 4: Mendoza vs Chubut

• Zona 1: Río Negro vs Neuquén

12:00 hs

• Zona 2: San Juan vs San Luis

• Zona 3: Santa Cruz vs Tierra del Fuego

• Zona 4: Misiones vs Buenos Aires

14:00 hs

• Zona 1: CABA vs Tucumán

• Zona 2: Catamarca vs Entre Ríos

• Zona 3: Córdoba vs Jujuy

15:00 hs

• Zona 4: Corrientes vs Mendoza

• Zona 1: Neuquén vs Santa Fe

• Zona 2: San Luis vs Salta

16:00 hs

• Zona 3: Tierra del Fuego vs Chaco

• Zona 4: Buenos Aires vs Chubut





NEWCOM – DÍA 1 - Sede: Club Hispano.





08:00 hs

• Zona 1: Chaco vs San Juan

• Zona 2: Misiones vs Corrientes

• Zona 3: Catamarca vs San Luis

09:00 hs

• Zona 4: Mendoza vs Neuquén

• Zona 5: Entre Ríos vs Santa Cruz

• Zona 1: Buenos Aires vs Santa Fe

10:00 hs

• Zona 2: Jujuy vs Río Negro

• Zona 3: Chubut vs Salta

• Zona 4: Tucumán vs Tierra del Fuego

11:30 hs

• Zona 5: Córdoba vs CABA

• Zona 1: Santa Fe vs Chaco

13:00 hs

• Zona 1: San Juan vs Buenos Aires

14:00 hs

• Zona 2: Río Negro vs Misiones

• Zona 3: Salta vs Catamarca

• Zona 4: Tierra del Fuego vs Mendoza









PÁDEL FEMENINO – DÍA 1 | Sede: Club Hispano

08:00 hs

• Zona 1: Entre Ríos vs Río Negro

• Zona 2: Chubut vs Catamarca

08:50 hs

• Zona 3: Chaco vs Neuquén

• Zona 4: Santa Fe vs Corrientes

09:40 hs

• Zona 1: San Luis vs Tierra del Fuego

• Zona 2: Salta vs Jujuy

10:30 hs

• Zona 3: Tucumán vs Mendoza

• Zona 4: San Juan vs CABA

11:20 hs

• Zona 1: Río Negro vs CABA

• Zona 2: Catamarca vs Misiones

12:10 hs

• Zona 3: Neuquén vs Santa Cruz

• Zona 4: CABA vs Santa Fe

14:00 hs

• Zona 1: Entre Ríos vs San Luis

• Zona 2: Chubut vs Salta

14:50 hs

• Zona 3: Chaco vs Tucumán

• Zona 4: Corrientes vs San Juan

15:40 hs

• Zona 1: CABA vs Tierra del Fuego

• Zona 2: Misiones vs Jujuy

16:30 hs

• Zona 3: Santa Cruz vs Mendoza

• Zona 4: Santa Fe vs San Juan





TENIS DE MESA FEMENINO – DÍA 1 | Sede: Velódromo Vicente Alejo Chancay.

09:00 hs

• Zona 1: Neuquén vs Misiones

• Zona 2: San Juan vs Chaco

09:30 hs

• Zona 3: Catamarca vs Entre Ríos

• Zona 4: CABA vs Tierra del Fuego

10:00 hs

• Zona 1: San Luis vs Jujuy

• Zona 2: Tucumán vs Santa Fe

10:30 hs

• Zona 3: Corrientes vs Río Negro

• Zona 4: Mendoza vs Salta

11:00 hs

• Zona 1: Misiones vs Santa Cruz

11:30 hs

• Zona 2: Chaco vs Chubut

• Zona 3: Entre Ríos vs CABA

13:30 hs

• Zona 1: Neuquén vs San Luis

• Zona 4: Salta vs CABA

• Zona 2: San Juan vs Tucumán

14:00 hs

• Zona 3: Catamarca vs Corrientes

• Zona 4: Tierra del Fuego vs Mendoza

14:30 hs

• Zona 1: Santa Cruz vs Jujuy

• Zona 2: Chubut vs Santa Fe

15:00 hs

• Zona 3: CABA vs Río Negro

• Zona 1: Misiones vs San Luis





TENIS DE MESA MASCULINO – DÍA 1 | Sede: Velódromo Vicente Alejo Chancay.

09:00 hs

• Zona 1: Corrientes vs Santa Cruz

• Zona 2: Santa Fe vs Córdoba

09:30 hs

• Zona 3: Entre Ríos vs Neuquén

• Zona 4: Chubut vs San Luis

10:00 hs

• Zona 1: Río Negro vs CABA

• Zona 2: Tierra del Fuego vs Tucumán

10:30 hs

• Zona 3: Mendoza vs Salta

• Zona 4: Chaco vs Misiones

11:00 hs

• Zona 1: Santa Cruz vs San Juan

• Zona 2: Córdoba vs Jujuy

11:30 hs

• Zona 1: Corrientes vs Río Negro

• Zona 2: Santa Fe vs Tierra del Fuego

13:30 hs

• Zona 3: Salta vs Entre Ríos

• Zona 4: Misiones vs Chubut

14:00 hs

• Zona 3: Neuquén vs Mendoza

• Zona 4: San Luis vs Chaco





TENIS DE MESA MIXTO – DÍA 1 | Sede: Velódromo Vicente Alejo Chancay.





09:00 hs

• Zona 1: Jujuy vs Corrientes

• Zona 2: CABA vs Catamarca

09:30 hs

• Zona 3: Santa Fe vs Santa Cruz

• Zona 4: Chaco vs San Juan

10:00 hs

• Zona 1: Entre Ríos vs Neuquén

• Zona 2: Mendoza vs Tucumán

10:30 hs

• Zona 3: Río Negro vs Misiones

• Zona 4: San Luis vs Tierra del Fuego

11:00 hs

• Zona 1: Corrientes vs Chubut

• Zona 2: Catamarca vs Córdoba

11:30 hs

• Zona 1: Jujuy vs Entre Ríos

• Zona 2: CABA vs Mendoza

13:30 hs

• Zona 3: Misiones vs Santa Fe

• Zona 4: Tierra del Fuego vs Chaco

14:00 hs

• Zona 3: Santa Cruz vs Río Negro

• Zona 4: San Juan vs San Luis





TENIS MIXTO – DÍA 1 | Club Hispano: canchas TENX1, TENX2 y TENX3 — Av. Paula Albarracín de Sarmiento 109 (Sur). UVT: canchas TENX4, TENX5 y TENX6 — Abraham Tapia 1380, Villa Krause.

08:00 hs

• Zona 1: Neuquén vs CABA — Club Hispano | Cancha TENX1

• Zona 2: San Luis vs Córdoba — Club Hispano | Cancha TENX2

• Zona 1: Chaco vs San Juan — Club Hispano | Cancha TENX3

09:00 hs

• Zona 3: Santa Fe vs Santa Cruz — UVT | Cancha TENX4

• Zona 4: Río Negro vs Mendoza — UVT | Cancha TENX5

09:10 hs

• Zona 2: Catamarca vs Tucumán — Club Hispano | Cancha TENX1

10:40 hs

• Zona 1: San Juan vs Neuquén — Club Hispano | Cancha TENX1

• Zona 1: CABA vs Chaco — Club Hispano | Cancha TENX2

11:30 hs

• Zona 3: Santa Cruz vs Jujuy — UVT | Cancha TENX4

• Zona 4: Mendoza vs Corrientes — UVT | Cancha TENX5

13:40 hs

• Zona 2: Tucumán vs San Luis — Club Hispano | Cancha TENX1

• Zona 2: Córdoba vs Catamarca — Club Hispano | Cancha TENX2

• Zona 1: Neuquén vs Chaco — Club Hispano | Cancha TENX3

14:50 hs

• Zona 1: San Juan vs CABA — Club Hispano | Cancha TENX1





TRUCO – DÍA 1 | Sede: Velódromo Vicente Alejo Chancay

09:00 hs

• Zona 1: Salta vs Entre Ríos

• Zona 2: Mendoza vs Córdoba

• Zona 3: San Luis vs Catamarca

10:00 hs

• Zona 4: Tucumán vs Neuquén

• Zona 1: San Juan vs Jujuy

• Zona 2: CABA vs Santa Cruz

11:00 hs

• Zona 3: Chubut vs Río Negro

• Zona 4: Corrientes vs Chaco

• Zona 1: Entre Ríos vs Santa Fe

12:00 hs

• Zona 2: Santa Cruz vs Mendoza

• Zona 3: Río Negro vs San Luis

• Zona 4: Chaco vs Tucumán

13:00 hs

• Zona 1: Salta vs San Juan

• Zona 2: Córdoba vs CABA