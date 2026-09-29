San Juan recibe los Juegos Nacionales de Adultos Mayores 2026, una competencia federal que reúne a representantes de Buenos Aires, CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.
La primera jornada de competencia presenta una amplia agenda deportiva, con actividad en tenis de mesa, ajedrez, sapo, truco, tejo, tenis, pádel, Circuito de Habilidades Motrices (CHAM), newcom, orientación y natación. Los encuentros se distribuyen en diferentes escenarios de la provincia y se desarrollan desde horas de la mañana y durante la tarde.
El Velódromo Vicente Alejo Chancay, Club Hispano, Unión Vecinal de Trinidad, Parque de Mayo y El Almendro forman parte de los escenarios que reciben la actividad. En cada uno de ellos, las delegaciones buscarán avanzar en sus respectivas disciplinas, en una jornada que invita también a familiares, amigos y público en general a ser parte de los Juegos.
Por eso, quienes quieran acompañar a los representantes sanjuaninos y al resto de los adultos mayores que llegaron desde diferentes provincias podrán consultar a continuación el cronograma completo del primer día de competencia, con horarios, rivales y sedes, recordando que la entrada es libre y gratuita.
Acercate a los escenarios, disfrutá del deporte y alentá a nuestros adultos mayores en esta gran celebración nacional que tiene a San Juan como anfitriona.
Cronograma del primer día de competencia
Fixture del 1° día de competencia martes 29 de septiembre
TEJO MASCULINO – DÍA 1 | Sede: Velódromo Vicente Alejo Chancay.
09:00 hs
• Zona 1: Jujuy vs Entre Ríos
• Zona 2: Santa Cruz vs Chubut
• Zona 3: Misiones vs Catamarca
10:00 hs
• Zona 4: San Juan vs Tucumán
• Zona 1: Neuquén vs Mendoza
11:00 hs
• Zona 2: Buenos Aires vs Corrientes
• Zona 3: Chaco vs Salta
• Zona 4: Santa Fe vs CABA
• Zona 1: Entre Ríos vs Córdoba
12:00 hs
• Zona 2: Chubut vs Río Negro
• Zona 3: Catamarca vs San Luis
• Zona 4: Tucumán vs Tierra del Fuego
14:00 hs
• Zona 1: Jujuy vs Neuquén
• Zona 2: Santa Cruz vs Buenos Aires
• Zona 3: Misiones vs Chaco
15:00 hs
• Zona 4: San Juan vs Santa Fe
• Zona 1: Córdoba vs Mendoza
• Zona 2: Río Negro vs Corrientes
16:00 hs
• Zona 3: San Luis vs Salta
• Zona 4: Tierra del Fuego vs CABA
TEJO FEMENINO – DÍA 1 | Sede: Velódromo Vicente Alejo Chancay.
09:00 hs
• Zona 1: CABA vs Río Negro
• Zona 2: Catamarca vs San Juan
• Zona 3: Córdoba vs Santa Cruz
10:00 hs
• Zona 4: Corrientes vs Misiones
• Zona 1: Tucumán vs Santa Fe
• Zona 2: Entre Ríos vs Salta
11:00 hs
• Zona 3: Jujuy vs Chaco
• Zona 4: Mendoza vs Chubut
• Zona 1: Río Negro vs Neuquén
12:00 hs
• Zona 2: San Juan vs San Luis
• Zona 3: Santa Cruz vs Tierra del Fuego
• Zona 4: Misiones vs Buenos Aires
14:00 hs
• Zona 1: CABA vs Tucumán
• Zona 2: Catamarca vs Entre Ríos
• Zona 3: Córdoba vs Jujuy
15:00 hs
• Zona 4: Corrientes vs Mendoza
• Zona 1: Neuquén vs Santa Fe
• Zona 2: San Luis vs Salta
16:00 hs
• Zona 3: Tierra del Fuego vs Chaco
• Zona 4: Buenos Aires vs Chubut
NEWCOM – DÍA 1 - Sede: Club Hispano.
08:00 hs
• Zona 1: Chaco vs San Juan
• Zona 2: Misiones vs Corrientes
• Zona 3: Catamarca vs San Luis
09:00 hs
• Zona 4: Mendoza vs Neuquén
• Zona 5: Entre Ríos vs Santa Cruz
• Zona 1: Buenos Aires vs Santa Fe
10:00 hs
• Zona 2: Jujuy vs Río Negro
• Zona 3: Chubut vs Salta
• Zona 4: Tucumán vs Tierra del Fuego
11:30 hs
• Zona 5: Córdoba vs CABA
• Zona 1: Santa Fe vs Chaco
13:00 hs
• Zona 1: San Juan vs Buenos Aires
14:00 hs
• Zona 2: Río Negro vs Misiones
• Zona 3: Salta vs Catamarca
• Zona 4: Tierra del Fuego vs Mendoza
PÁDEL FEMENINO – DÍA 1 | Sede: Club Hispano
08:00 hs
• Zona 1: Entre Ríos vs Río Negro
• Zona 2: Chubut vs Catamarca
08:50 hs
• Zona 3: Chaco vs Neuquén
• Zona 4: Santa Fe vs Corrientes
09:40 hs
• Zona 1: San Luis vs Tierra del Fuego
• Zona 2: Salta vs Jujuy
10:30 hs
• Zona 3: Tucumán vs Mendoza
• Zona 4: San Juan vs CABA
11:20 hs
• Zona 1: Río Negro vs CABA
• Zona 2: Catamarca vs Misiones
12:10 hs
• Zona 3: Neuquén vs Santa Cruz
• Zona 4: CABA vs Santa Fe
14:00 hs
• Zona 1: Entre Ríos vs San Luis
• Zona 2: Chubut vs Salta
14:50 hs
• Zona 3: Chaco vs Tucumán
• Zona 4: Corrientes vs San Juan
15:40 hs
• Zona 1: CABA vs Tierra del Fuego
• Zona 2: Misiones vs Jujuy
16:30 hs
• Zona 3: Santa Cruz vs Mendoza
• Zona 4: Santa Fe vs San Juan
TENIS DE MESA FEMENINO – DÍA 1 | Sede: Velódromo Vicente Alejo Chancay.
09:00 hs
• Zona 1: Neuquén vs Misiones
• Zona 2: San Juan vs Chaco
09:30 hs
• Zona 3: Catamarca vs Entre Ríos
• Zona 4: CABA vs Tierra del Fuego
10:00 hs
• Zona 1: San Luis vs Jujuy
• Zona 2: Tucumán vs Santa Fe
10:30 hs
• Zona 3: Corrientes vs Río Negro
• Zona 4: Mendoza vs Salta
11:00 hs
• Zona 1: Misiones vs Santa Cruz
11:30 hs
• Zona 2: Chaco vs Chubut
• Zona 3: Entre Ríos vs CABA
13:30 hs
• Zona 1: Neuquén vs San Luis
• Zona 4: Salta vs CABA
• Zona 2: San Juan vs Tucumán
14:00 hs
• Zona 3: Catamarca vs Corrientes
• Zona 4: Tierra del Fuego vs Mendoza
14:30 hs
• Zona 1: Santa Cruz vs Jujuy
• Zona 2: Chubut vs Santa Fe
15:00 hs
• Zona 3: CABA vs Río Negro
• Zona 1: Misiones vs San Luis
TENIS DE MESA MASCULINO – DÍA 1 | Sede: Velódromo Vicente Alejo Chancay.
09:00 hs
• Zona 1: Corrientes vs Santa Cruz
• Zona 2: Santa Fe vs Córdoba
09:30 hs
• Zona 3: Entre Ríos vs Neuquén
• Zona 4: Chubut vs San Luis
10:00 hs
• Zona 1: Río Negro vs CABA
• Zona 2: Tierra del Fuego vs Tucumán
10:30 hs
• Zona 3: Mendoza vs Salta
• Zona 4: Chaco vs Misiones
11:00 hs
• Zona 1: Santa Cruz vs San Juan
• Zona 2: Córdoba vs Jujuy
11:30 hs
• Zona 1: Corrientes vs Río Negro
• Zona 2: Santa Fe vs Tierra del Fuego
13:30 hs
• Zona 3: Salta vs Entre Ríos
• Zona 4: Misiones vs Chubut
14:00 hs
• Zona 3: Neuquén vs Mendoza
• Zona 4: San Luis vs Chaco
TENIS DE MESA MIXTO – DÍA 1 | Sede: Velódromo Vicente Alejo Chancay.
09:00 hs
• Zona 1: Jujuy vs Corrientes
• Zona 2: CABA vs Catamarca
09:30 hs
• Zona 3: Santa Fe vs Santa Cruz
• Zona 4: Chaco vs San Juan
10:00 hs
• Zona 1: Entre Ríos vs Neuquén
• Zona 2: Mendoza vs Tucumán
10:30 hs
• Zona 3: Río Negro vs Misiones
• Zona 4: San Luis vs Tierra del Fuego
11:00 hs
• Zona 1: Corrientes vs Chubut
• Zona 2: Catamarca vs Córdoba
11:30 hs
• Zona 1: Jujuy vs Entre Ríos
• Zona 2: CABA vs Mendoza
13:30 hs
• Zona 3: Misiones vs Santa Fe
• Zona 4: Tierra del Fuego vs Chaco
14:00 hs
• Zona 3: Santa Cruz vs Río Negro
• Zona 4: San Juan vs San Luis
TENIS MIXTO – DÍA 1 | Club Hispano: canchas TENX1, TENX2 y TENX3 — Av. Paula Albarracín de Sarmiento 109 (Sur). UVT: canchas TENX4, TENX5 y TENX6 — Abraham Tapia 1380, Villa Krause.
08:00 hs
• Zona 1: Neuquén vs CABA — Club Hispano | Cancha TENX1
• Zona 2: San Luis vs Córdoba — Club Hispano | Cancha TENX2
• Zona 1: Chaco vs San Juan — Club Hispano | Cancha TENX3
09:00 hs
• Zona 3: Santa Fe vs Santa Cruz — UVT | Cancha TENX4
• Zona 4: Río Negro vs Mendoza — UVT | Cancha TENX5
09:10 hs
• Zona 2: Catamarca vs Tucumán — Club Hispano | Cancha TENX1
10:40 hs
• Zona 1: San Juan vs Neuquén — Club Hispano | Cancha TENX1
• Zona 1: CABA vs Chaco — Club Hispano | Cancha TENX2
11:30 hs
• Zona 3: Santa Cruz vs Jujuy — UVT | Cancha TENX4
• Zona 4: Mendoza vs Corrientes — UVT | Cancha TENX5
13:40 hs
• Zona 2: Tucumán vs San Luis — Club Hispano | Cancha TENX1
• Zona 2: Córdoba vs Catamarca — Club Hispano | Cancha TENX2
• Zona 1: Neuquén vs Chaco — Club Hispano | Cancha TENX3
14:50 hs
• Zona 1: San Juan vs CABA — Club Hispano | Cancha TENX1
TRUCO – DÍA 1 | Sede: Velódromo Vicente Alejo Chancay
09:00 hs
• Zona 1: Salta vs Entre Ríos
• Zona 2: Mendoza vs Córdoba
• Zona 3: San Luis vs Catamarca
10:00 hs
• Zona 4: Tucumán vs Neuquén
• Zona 1: San Juan vs Jujuy
• Zona 2: CABA vs Santa Cruz
11:00 hs
• Zona 3: Chubut vs Río Negro
• Zona 4: Corrientes vs Chaco
• Zona 1: Entre Ríos vs Santa Fe
12:00 hs
• Zona 2: Santa Cruz vs Mendoza
• Zona 3: Río Negro vs San Luis
• Zona 4: Chaco vs Tucumán
13:00 hs
• Zona 1: Salta vs San Juan
• Zona 2: Córdoba vs CABA