Las ramas femenina y masculina terminaron octava y séptima en el Argentino de Selecciones disputado en Córdoba. Con esos resultados, la provincia seguirá entre las 16 mejores en 2027.

Las selecciones Mayor femenina y masculina de hockey sobre césped de San Juan conservaron su lugar en la Primera División del hockey argentino tras el Campeonato Argentino de Selecciones disputado en Córdoba. El equipo femenino finalizó octavo y el masculino séptimo entre los dieciséis mejores combinados del país. Ese resultado les permite a ambos planteles seguir en la categoría en 2027.

Los dos equipos contaron con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, como sponsor principal durante la competencia. El certamen se jugó entre el miércoles 14 y el domingo 18 de octubre en la ciudad de Córdoba, con partidos en el Estadio Provincial Soledad García y el Jockey Club de Córdoba, bajo organización de la Federación Cordobesa de Hockey. La permanencia en la divisional mantiene a la provincia dentro del grupo de referencia del hockey nacional.

Rama femenina

San Juan integró la Zona B junto con Córdoba, Mendoza y Salta. En la fase de grupos perdió 1 a 0 con Córdoba, cayó 2 a 1 ante Salta y empató 2 a 2 con Mendoza. Después, en la instancia por los puestos relegados, igualó 3 a 3 con Bahiense y perdió por penales, para luego empatar 1 a 1 con Entre Ríos y ganar 4 a 2 en la definición desde los siete metros. El plantel estuvo integrado por Lucía Caballero, Marina Caballero, Federica Castro, Julieta Cheruse, María José Coria, Emilia Cruz, Victoria del Carril, Lourdes Errecalde, Milagros García, Martina Guimaraes, Carina Guzmán, Ana Iglesias, Paula López, Catalina Martín, Florencia Morales, Clarisa Narváez, Luz Páez, Delfina Sánchez, Pía Tadini y Renata Yuba, con Guillermina de la Torre y Emma Ramos como reservas.

Las goleadoras sanjuaninas fueron Pía Tadini, con tres tantos, y Milagros García Graffigna, con dos. Además, el equipo fue distinguido como el segundo con mejor fair play del torneo, detrás del podio que integraron Buenos Aires, Litoral y Mendoza. Esa posición disciplinaria se sumó al objetivo deportivo central, que era sostener la categoría para la próxima edición del campeonato.

Rama masculina

En la rama masculina, San Juan perdió 4 a 2 con Córdoba, empató 1 a 1 con Salta y cayó 5 a 2 ante Mendoza en la fase de grupos. Luego, en la instancia por los puestos relegados, igualó 2 a 2 con Tucumán y perdió por penales, hasta que en su último partido derrotó 4 a 3 a Santa Fe. Ese resultado le permitió terminar séptimo y asegurar la permanencia en la Primera División.

El plantel masculino estuvo conformado por Juan Pablo Agudo, Agustín Bugallo, Agustín Ceballos, Facundo Díaz, Gabriel Espejo, Carlos Espejo, Adrián Espejo Vega, Matías Fernández, Matías García, Lautaro Illanes, Elías Jofré, Cristian Molina, Santino Pascuali, Matías Pereyra, Bautista Riquelme, Juan Rivadero, Facundo Ruiz, Tomás Sánchez Carabajal, Mario Tapia y Tobías Verdenelli, dirigido por el entrenador Axel Herrera Olivera. El máximo anotador sanjuanino fue Lautaro Illanes, con cuatro goles y segundo lugar en la tabla de goleadores del campeonato. Entre los jugadores también se destacó Agustín Bugallo, exintegrante de Los Leones, la Selección Argentina.

La continuidad de ambas selecciones entre los dieciséis mejores equipos del país fija el punto de partida para la próxima edición del certamen, prevista para 2027. En ese marco, el objetivo de San Juan será sostener la categoría en un torneo que volvió a mostrar diferencias ajustadas en la fase de permanencia y en las definiciones por penales.