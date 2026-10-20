Tras los World Skate Games de Asunción 2026, Gonzalo Bonadeo reclamó más visibilidad para la disciplina. Señaló el peso de San Juan en los seleccionados argentinos y la respuesta del Aldo Cantoni.

Gonzalo Bonadeo reconoció a San Juan como la cuna del Hockey sobre patines y reclamo mas atencion de los medios nacionales.

El periodista deportivo Gonzalo Bonadeo cuestionó la escasa difusión del hockey sobre patines en buena parte de la agenda nacional y puso el foco en el rol de San Juan en el desarrollo de la disciplina. La observación se produjo después de los World Skate Games de Asunción 2026, donde Argentina obtuvo tres medallas. Según el material difundido, el país cerró su participación con plata en los seleccionados senior masculino y femenino, y bronce en el equipo masculino Sub 19.

Bonadeo sostuvo que, pese a esos resultados internacionales, la cobertura mediática sigue siendo limitada y obliga a buscar información que, a su criterio, debería estar disponible con mayor facilidad. En ese sentido, planteó que el hockey sobre patines requiere un tratamiento más serio y sostenido en los espacios deportivos. El reclamo se apoya en una trayectoria competitiva que mantiene al seleccionado argentino entre los protagonistas de la disciplina.

San Juan, centro de formación

El análisis del periodista ubicó a San Juan como una de las provincias con mayor peso específico dentro del hockey sobre patines argentino. El texto indica que la provincia aportó más del 60% de los planteles femeninos Sub 19 y senior que participaron del Mundial. Ese dato fue presentado como una muestra del lugar que ocupa la jurisdicción en la formación de jugadoras y en la provisión de talento para las selecciones nacionales.

Bonadeo también destacó la relación de la disciplina con el público sanjuanino y recordó el Mundial disputado en 2022. Durante esa competencia, el estadio Aldo Cantoni registró una convocatoria multitudinaria, con tribunas colmadas para acompañar a los seleccionados argentinos. Para el periodista, esa respuesta refuerza la idea de que los grandes torneos deberían organizarse en lugares donde exista una conexión sostenida con el deporte.

Visibilidad y agenda

La reflexión dejó planteada una contradicción que atraviesa al hockey sobre patines: los seleccionados argentinos compiten en el máximo nivel internacional, pero esa performance no siempre se traduce en visibilidad equivalente en los medios nacionales. El reclamo no se limita a la cobertura de los resultados, sino que apunta a acompañar el trabajo de los deportistas durante todo el año. También busca que la disciplina llegue a nuevas audiencias y no quede restringida a sus regiones tradicionales.

En ese marco, San Juan aparece como un caso central por su tradición, sus clubes, sus entrenadores y su público. El material difundido señala que la provincia sostiene una identidad deportiva fuertemente vinculada al hockey sobre patines y que ese vínculo se expresa tanto en la formación como en la asistencia a los partidos. La variable a seguir es si esa presencia deportiva logra trasladarse a una mayor cobertura en los medios nacionales y a más espacios para la disciplina en la agenda pública.