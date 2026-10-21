Las Copas Iberoamericana y Latina se correrán del 23 al 25 de octubre en Rawson. Habrá más de 400 pilotos de 12 países y entradas con valores diferenciados.

La pista del Club Bicicross San Juan, en Rawson, será sede entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre de las Copas Iberoamericana y Latina, además de la novena fecha del Campeonato Argentino de BMX Racing. La organización informó que la convocatoria reunirá a más de 400 pilotos y participantes, con presencia de corredores de 12 países y 80 representantes sanjuaninos.

El acceso al evento tendrá un abono de $30.000 para las tres jornadas y una entrada diaria de $15.000. Los jubilados ingresarán sin cargo y los niños a partir de los 10 años deberán pagar entrada. El estacionamiento costará $10.000 por día, según la información difundida por la organización.

Venta presencial La venta de entradas será únicamente presencial, en las puertas del Club Bicicross San Juan, ubicado en la intersección de Manuel Lemos y Chino Saldaño, en Rawson. El expendio comenzará este jueves 22, durante los entrenamientos previstos entre las 13 y las 19:20. La modalidad definida obliga al público interesado a concurrir al predio para adquirir sus tickets antes o durante la actividad preparatoria.

Las competencias internacionales otorgarán puntos para el ciclo olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Entre los países representados figuran Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Bolivia, Ecuador, Perú, España, Panamá y Costa Rica. Ese alcance deportivo explica la presencia de delegaciones extranjeras y el peso del calendario en la preparación de los pilotos.

Organización y respaldo oficial La organización está a cargo del Club Bicicross San Juan, con fiscalización de la Federación Argentina de Bicicross y auspicio principal del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Agencia Deportes San Juan. La actividad se desarrollará durante tres jornadas consecutivas en una competencia que combina fecha nacional e internacional. El cronograma de entrenamientos del jueves 22 será el primer paso operativo antes de las carreras del fin de semana.