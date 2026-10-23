La delegación provincial participará en los Juegos Argentinos Urbanos 2026, del 28 al 31 de octubre en Malvinas Argentinas. Serán más de 40 integrantes entre deportistas, entrenadores y staff.

San Juan participará en los Juegos Argentinos Urbanos 2026 con una delegación de más de 40 personas, entre ellas 32 deportistas, que competirán del 28 al 31 de octubre en Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires. La presencia sanjuanina se dividirá en nueve disciplinas: básquet 3x3, ajedrez, BMX freestyle, Baseball5, breaking, escalada deportiva, parkour, roller freestyle y skateboarding street. La participación se enmarca en una competencia nacional que reúne modalidades urbanas con crecimiento sostenido en distintas jurisdicciones del país.

La delegación sanjuanina estará compuesta por deportistas, entrenadores y staff, con representantes femeninos y masculinos en varias de las disciplinas. En básquet 3x3 competirán María Elina Rodríguez, Ruth Vega, Camila Manrique y Guadalupe Burgoa, bajo la dirección de Fernando Llarena, junto con Gonzalo Bustos, Mateo Botta, Jorge Fernández y Matías Muñoz, entrenados por Rodrigo Borguetti. En ajedrez, los representantes serán Gabriel Pereyra y Eunice Maturano, con Matías Ledesma como entrenador. En BMX freestyle participará Juan Paredes, acompañado por Sebastián Sosa.

Disciplinas y representantes El Baseball5 tendrá como representantes femeninas a Valentina Cortínez, María Valentina Moreno, María Luz Torrens y Gimena Morales, con Priscila Alesi como entrenadora, mientras que el equipo masculino estará integrado por Esteban Guerra, Marco Moreno, Eric Butierres y Matías Luján, dirigidos por Rodolfo Luna. En breaking competirá Franco Brito, con Víctor Rivero como entrenador. En escalada deportiva participarán Ramiro Bermúdez, Mariano Montivero y Santiago Christensen. En parkour lo harán Matías Reggio, Favio Madrano e Ignacio Peralta, bajo la conducción de Alejo Padilla.

La nómina se completa con Maximiliano García y Estrella Castillo en roller freestyle, entrenados por Juan Victoria, y con Luciano Sagua, Joaquín Camacho, Martina Farías y María Emilia Terzano en skateboarding street, junto a Marcelo Uribe. Cada disciplina tiene reglas y criterios de evaluación específicos, que van desde la velocidad y la precisión hasta la dificultad técnica, la creatividad y la ejecución. En varios casos, las pruebas combinan exigencias físicas con coordinación, toma de decisiones y control del tiempo.

Apoyo institucional La participación de la delegación sanjuanina se realiza con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Deporte, en coordinación con la Subsecretaría de Alto Rendimiento. Según el material difundido, ese respaldo apunta a sostener la presencia de los deportistas en competencias nacionales y a fortalecer disciplinas que amplían su base de practicantes. Los Juegos también funcionarán como instancia de intercambio deportivo con representantes de otras provincias y como prueba competitiva para atletas y cuerpos técnicos.

La competencia comenzará en pocos días y será una de las principales citas del calendario para las disciplinas urbanas. Para San Juan, el resultado deportivo y la experiencia acumulada por sus representantes quedarán vinculados al desarrollo posterior de cada especialidad y a la continuidad del acompañamiento institucional. El cronograma prevé actividad entre el 28 y el 31 de octubre en territorio bonaerense.