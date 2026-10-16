Árbol Verde ganaba 1-0 en el Barrio Cabot cuando San Damián decidió no volver a la cancha. El Tribunal de Penas de la Liga Sanjuanina deberá revisar el informe arbitral.

Asi se retiraba del estadio el jugador Manrique de San Damián acompañados por sus compañeros después de la suspension dle encuentro

El partido entre Árbol Verde y San Damián, disputado en el estadio del Barrio Cabot, quedó suspendido después de que el equipo rawsino no saliera a jugar el segundo tiempo. Según la información difundida por colegas de Línea de Tres y por Guillermo Mesina de Radio Santa Cecilia, el conjunto visitante resolvió no continuar tras una presunta agresión sufrida por uno de sus futbolistas en el vestuario. Al momento de la interrupción, Árbol Verde ganaba 1-0.

De acuerdo con esas versiones, el único gol del encuentro había sido convertido por Leandro Mallea para el equipo arbolino, dirigido por Agustín Quiroga. La suspensión se produjo en un contexto en el que el árbitro Gabriel Montilla debía reanudar el juego para el complemento. La secuencia informada no permitió completar los 90 minutos reglamentarios.

Versión de los visitantes

Siempre según lo difundido, jugadores de San Damián señalaron que durante el descanso un proyectil habría ingresado por una pequeña ventana del vestuario e impactado en la cabeza de Mario Manrique, identificado con la camiseta número 8. Esa situación habría motivado la decisión de no salir a disputar el segundo tiempo. La existencia y las circunstancias del presunto impacto deberán ser corroboradas por el informe arbitral y por los elementos que aporten las partes.

Intervención disciplinaria

El relato publicado agrega que, al finalizar la primera etapa, los futbolistas rawsinos se habrían resistido inicialmente a retirarse del campo de juego y luego lo hicieron tras la insistencia de Montilla. Durante ese trayecto no se habría advertido ninguna irregularidad. El árbitro no habría presenciado el supuesto golpe, ya que se encontraba en su propio vestuario. Por ese motivo, la evaluación de lo ocurrido quedará en manos del Tribunal de Penas.

Con el marcador favorable a Árbol Verde por 1-0 y el encuentro interrumpido, ahora será el Tribunal de Penas de la Liga Sanjuanina de Fútbol el encargado de analizar el informe y definir si corresponde reprogramación, sanción o ratificación del resultado. Hasta que ese organismo se expida, el episodio queda limitado a las versiones difundidas y al material que se incorpore al expediente disciplinario.