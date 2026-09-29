El periodista presentó su candidatura y cuestionó la situación financiera del club. Dijo que trabaja con un director deportivo con experiencia internacional y con líneas de financiamiento externas.

El periodista Enrique Sacco presentó este lunes su candidatura a presidente de Independiente y sostuvo que, si resulta electo, la institución “no va a ser una SAD”. La definición marcó el eje político de su postulación en la previa de las elecciones previstas para diciembre, con fecha todavía a confirmar.

En conferencia de prensa, Sacco afirmó que “la prioridad es el fútbol y después viene la economía” y señaló que el club tiene “un pasivo de 34 millones”. También anticipó que, en caso de ganar, trabajará con “un director deportivo con pasado en la Premier League”, que ya analiza al plantel “hace meses” y podría comenzar “desde el primer día”.

Finanzas y gestión

El candidato cuestionó a la actual comisión directiva al afirmar que “no miró los números de cerca” y que el fútbol incrementó sus gastos en un 69%. Según su exposición, pese a las ventas, el ejercicio arroja pérdida y la gestión recurrió a “manotazos de ahogado”. En ese marco, dijo que consiguió “líneas de financiamiento” desde Europa y Estados Unidos, aunque aclaró que “la potestad de manejar el dinero será del club”.

Modelo institucional

Sacco negó vínculos políticos con el PRO y remarcó que “el único color que me identifica es el rojo”. También descartó convertir a Independiente en una Sociedad Anónima Deportiva, al mostrar un documento firmado ante escribanos en el que deja asentada la imposibilidad de ese cambio durante una eventual gestión. En la presentación estuvo acompañado por la agrupación Movimiento Independiente Auténtico, en un acto realizado en la sede social del Centro Comercial e Industrial de Avellaneda.

Escenario electoral

El evento contó con la presencia del ex intendente Luis Sagol, a quien se presentó como el primero en la localidad en el regreso de la democracia. Sacco dijo además que su propuesta busca ordenar las áreas del club y mejorar la eficiencia económica, mientras mencionó como una posibilidad de financiamiento el auspicio del nombre del estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini. En paralelo, señaló que el objetivo deportivo es recuperar los partidos con público local en futuras copas internacionales, tras la sanción impuesta por la Conmebol luego del cruce con Universidad de Chile por la pasada Copa Sudamericana.

Las elecciones en el club de Avellaneda se realizarán en diciembre y, hasta el momento, se mencionan cuatro postulantes: Luciano Nakis, presidente de Armenio; Daniel Bertoni; Gastón Gaudio; y Enrique Sacco. La definición de la fecha y la formalización de las listas quedarán como los próximos pasos del proceso interno.