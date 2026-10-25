La extenista se refirió al presente de Lionel Messi y valoró su decisión de dejar la Selección. También repasó los 30 años de su retiro del tenis.

Gabriela Sabatini habló sobre Lionel Messi y vinculó su presente futbolístico con el impacto personal que, según dijo, pudo haberle generado la muerte de su padre. En diálogo con el programa DSelección, por DSPORTS Radio FM 103.1, con Sergio Goycochea, sostuvo que verlo jugar le resulta emocionante y que el capitán argentino atravesó meses que no debieron ser sencillos.

“Verlo jugar es impresionante. Todo lo que él transmite es muy emocionante, supongo que no habrán sido meses fáciles para él por lo de su padre”, expresó la extenista. Sus dichos se produjeron en una entrevista radial centrada en el recorrido del futbolista rosarino y en el vínculo que mantiene con la Selección argentina.

Retiro de la Selección

Sabatini también se refirió a la decisión de Messi de dejar el equipo nacional y señaló que ese paso no debió ser simple. “El momento de tener que dejar la Selección no debe haber sido sencillo, pero tomó la decisión en el momento justo”, afirmó. Añadió que el fútbol sigue ocupando un lugar central en la vida del jugador y que lo percibe en un buen momento físico y emocional.

“Su vida es jugar al fútbol y está bien físicamente, lo veo feliz y que está en paz”, concluyó. La extenista no aportó detalles adicionales sobre el contexto de esa decisión, pero ubicó su comentario en la continuidad de la carrera de Messi y en la carga que implican las definiciones sobre el cierre de una etapa en el seleccionado.

Treinta años del retiro

En la misma entrevista, Sabatini recordó los 30 años de su retiro del tenis y repasó una etapa que, según dijo, marcó su vida deportiva. La extenista señaló que abandonó la actividad profesional a los 26 años, cuando advirtió que había perdido parte de la pasión que la acompañó desde niña. También remarcó que su carrera fue intensa y que la recuerda con afecto.

“No puedo creer que ya hayan pasado 30 años de mi retiro, fue una carrera muy movida y recuerdo todo con mucho cariño”, expresó. Luego explicó que, pese a la exigencia del alto rendimiento, intentó disfrutar de la competencia y sostener la esencia del juego. La ganadora del US Open de 1990 agregó que se alejó del tenis cuando empezó a sentir que el deporte ya no le gustaba de la misma manera.

“A los 26 empecé a sentir que me estaba dejando de gustar el deporte y por eso quería ver qué era lo que pasaba”, dijo. Cerró su repaso con una definición sobre el momento en que resolvió retirarse: “Retirarme fue una de las decisiones más difíciles de tomar, fue algo durísimo para anunciar. No sentía esa pasión y ese amor que sentía cuando jugaba al tenis de chiquita”.