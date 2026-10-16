El ministro sanjuanino respondió al reclamo de Florencia Felamini y apuntó contra la conducción del hockey sobre patines. También enumeró los costos que afrontó la provincia para las selecciones nacionales en Asunción.

El ministro de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, Guido Romero, cuestionó a la Confederación Argentina de Patín (CAP) por el manejo del hockey sobre patines, luego del reclamo público de la jugadora sanjuanina Florencia Felamini por la falta de apoyo durante el Mundial de Asunción. El funcionario atribuyó a la conducción nacional un “desastre” en la organización de la disciplina y respondió así a las críticas sobre la preparación y la logística del seleccionado. El intercambio dejó expuesta la tensión entre la dirigencia nacional y el gobierno provincial en torno al financiamiento de las selecciones argentinas.

Felemini, integrante de Las Águilas y campeona del mundo en 2022, había señalado dificultades para entrenar, problemas en la organización del viaje y demoras en la entrega de la ropa deportiva. Tras la derrota en la final ante España, sostuvo que “no tenemos el apoyo que necesitamos”. Su planteo se centró en las condiciones de preparación y en la asistencia recibida para competir en el certamen internacional.

Gastos provinciales Romero afirmó que el Gobierno de San Juan cubrió todos los gastos de las tres selecciones nacionales que participaron en los World Skate Games de Asunción, Paraguay. Según detalló, la provincia pagó pasajes, alojamiento, comidas, transporte interno, seguros y equipaje deportivo. En su exposición, el ministro enumeró esos rubros como parte del respaldo económico brindado para la competencia.

Preparación en Europa El funcionario también se refirió a la minipretemporada del seleccionado argentino masculino mayor en Europa. Indicó que la provincia aportó los pasajes del cuerpo técnico hacia ese continente y el regreso desde Portugal, además de la organización de amistosos frente a Italia, Angola y Chile. Ese esquema de preparación formó parte del acompañamiento provincial previo al Mundial.

Romero sostuvo que, sin ese respaldo económico, la participación argentina en el Mundial habría sido más difícil y remarcó el peso del hockey sobre patines en la provincia. También afirmó que San Juan seguirá a disposición de los seleccionados por el vínculo que mantiene con la disciplina. El debate quedó abierto en torno a la responsabilidad de la CAP, el financiamiento de las delegaciones y la organización de futuras competencias internacionales.