El presidente de la Federación Sanjuanina de Patín respondió a críticas por la documentación requerida por la CAP. También explicó diferencias entre las preparaciones de los seleccionados masculino y femenino.

El presidente de la Federación Sanjuanina de Patín, Roberto Roldán, habló este jueves en el programa De Sobremesa, por TELESOL, en medio de cuestionamientos por la documentación que la Confederación Argentina de Patín (CAP) le habría requerido a la entidad provincial. Según trascendidos, la presentación debía incluir un informe económico-financiero y una memoria descriptiva del período comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026. El requerimiento, fechado en Buenos Aires el 23 de septiembre, establecía que la documentación debía estar en poder del Departamento Contable de la Confederación antes del 20 de octubre.

Roldán sostuvo que la nota “se filtró” y afirmó que el pedido apunta a formalizar un esquema de trabajo que, según dijo, ya venía siendo planteado. “Siempre hay gente que buscan cosas que no existen”, expresó en los estudios de TELESOL. También señaló que, tras “15 o 18 años” de funcionamiento de la actividad en la CAP, se llegó a “un acuerdo de palabra” para que el hockey sea manejado “por el hockey”, con autonomía y autarquía. Agregó que, al momento de ofrecerle el cargo de director de la disciplina a nivel nacional, pidió que esa estructura se formalizara, aunque aseguró que hasta ahora no ocurrió.

Balance y recursos

El dirigente explicó que solicitó la posibilidad de abrir una cuenta que, según indicó, debería depender de la Federación, y que el otro objetivo es presentar anualmente los recursos que ingresan y los que se ejecutan. “Eso es lo que ellos me piden, porque hay que cerrar balance antes de tiempo”, señaló. En esa línea, sostuvo que la formalidad requerida es la que debía entregar y minimizó el alcance del planteo: “Es eso, nada más”.

Cambios y resistencias

Consultado sobre las críticas, Roldán las vinculó con los cambios que intenta impulsar dentro de la Federación. “Tengo que devolver algo de lo que me dio este deporte a mí. Vengo a hacer cambios. Cuando los haces tocás intereses, rompés kioscos, el tema es la forma”, afirmó. También dijo que las versiones que circulan no lo afectan personalmente, pero sí alcanzan a su entorno laboral: “Cuando no decís la realidad, no me afecta porque me formé, tengo experiencia, pero afecta a la familia, por dañar a mí afectan a personas que trabajan en la Federación”.

Diferencias entre ramas

En otro tramo de la entrevista, la periodista Gisel Moreno le consultó por la diferencia entre el hockey masculino y el femenino. Roldán atribuyó esas diferencias a los intereses de los sponsors, es decir, los patrocinadores que financian parte de la actividad. Aseguró que la visualización del deporte requiere recursos y mencionó que “estar en la TV cuesta dinero” y que esos fondos se generan con auspiciantes. También destacó acuerdos con medios sanjuaninos y con DeporTV, que transmitió el Mundial.

Sobre la organización internacional, recordó que la representación argentina ante World Skate corresponde a la CAP, y mencionó que existe además un referente nacional. Respecto de las quejas del plantel femenino por la preparación previa al Mundial, indicó que la decisión de entrenar en Portugal con el seleccionado masculino y en San Juan con el femenino respondió al cuerpo técnico. Añadió que la mayoría del plantel masculino juega en clubes de ese país, lo que habría facilitado la preparación en Europa. El caso seguirá atado a la presentación de la documentación exigida por la Confederación y a la forma en que se ordene la gestión administrativa de la disciplina.