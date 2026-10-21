El equipo de La Plata visita este jueves a Flamengo por la revancha de semifinales. La serie está igualada sin goles tras el partido de ida.

Estudiantes de La Plata visitará este jueves a Flamengo de Brasil por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, con la posibilidad de acceder al partido decisivo. El cruce se jugará en el Estadio Maracaná desde las 21:30, luego del 0 a 0 registrado en la ida en La Plata.

La organización del encuentro informó que será televisado por Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado es el uruguayo Gustavo Tejera y en el VAR estará su compatriota Antonio García, en una instancia en la que cualquier diferencia mínima puede definir la serie. La revancha llega con la llave abierta y con el antecedente de un primer partido sin goles.

Rojo habilitado Estudiantes recibió la confirmación de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) aceptó su apelación, por lo que Marcos Rojo podrá estar disponible. El defensor se incorporó en las últimas semanas y su presencia amplía las opciones del entrenador Alexander Medina para una semifinal que exige solidez defensiva y precisión en la definición. La resolución del TAS modifica el escenario deportivo inmediato del club platense, que aguardaba esa definición para cerrar su planificación.

Camino a semifinales El equipo argentino llegó a esta instancia tras una clasificación ajustada en la fase de grupos, y luego eliminó a Universidad Católica de Chile en octavos de final y a Corinthians de Brasil en cuartos. Del otro lado, Flamengo ganó tres de las últimas siete ediciones de la Copa Libertadores y terminó primero en su zona con 16 puntos, antes de dejar en el camino a Cruzeiro y a Independiente del Valle, con globales de 3-2 y 3-1, respectivamente. Ese recorrido explica por qué el conjunto brasileño aparece como uno de los candidatos más firmes de la competencia.

Formaciones y definición Según la información difundida, Flamengo formaría con Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal, Samuel Lino; y Pedro, bajo la dirección técnica de Leonardo Jardim. Estudiantes alinearía con Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez o Marcos Rojo, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. El ganador de la serie avanzará a la final de la Copa Libertadores.