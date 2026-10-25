Este domingo, desde las 19.15, River recibirá a Racing en el Monumental por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura. El partido encuentra al equipo local con la posibilidad de sostener sus aspiraciones en la tabla anual y a la visita en un presente deportivo adverso. La diferencia de contexto entre ambos agrega valor competitivo al cruce y también incidencia en la pelea por los puestos de clasificación.

River llega tras vencer 3 a 0 a Belgrano en el Mario Alberto Kempes y se acomodó en ambas tablas. Con 49 unidades, está octavo en la anual, a cinco de Boca y a cuatro de Rosario Central, que hoy ocupa el último lugar de clasificación a la próxima Copa Libertadores. En su zona marcha sexto con 20 puntos, por lo que necesita sumar y también depender de resultados ajenos para mantener chances concretas de alcanzar el objetivo continental.

Antecedentes y variantes

El local también arrastra una serie favorable ante Racing en el Monumental: no pierde allí desde 2017. En aquel antecedente, la Academia ganó 3 a 2 con goles de Miguel Barbieri, Lautaro Martínez y Marcos Acuña, mientras que para River descontaron Marcelo Larrondo y Jonathan Maidana. Desde entonces, el visitante no volvió a imponerse en sus seis presentaciones posteriores en ese estadio. Para este encuentro, Leonardo Ponzio haría un cambio respecto del equipo que jugó en Córdoba: Lucas Martínez Quarta, suspendido por cinco amarillas, sería reemplazado por Lautaro Rivero.

Estado de los planteles

Marcos Acuña todavía no se recuperó del traumatismo en el empeine del pie izquierdo ni de la molestia en el hombro izquierdo que sufrió ante Sarmiento, por lo que todo indica que se perderá su segundo partido consecutivo. En ese contexto, Francisco Ortega volvería a ser titular. Del otro lado, Racing viene de empatar 1 a 1 el clásico con Independiente en el Cilindro de Avellaneda y quedó con 12 puntos, 13° en la Zona B y 23° en la tabla anual, sin chances matemáticas de clasificar a una copa internacional. La visita intentará cerrar el año con una victoria que le permita sostener una mínima posibilidad de acceder a los playoffs.

Dudas en la Academia

En el armado del once, Sebastián Romero mantiene dos incógnitas. Ezequiel Cannavo y Juan Barinaga disputan un lugar en el lateral derecho, mientras que Leonel Pérez y el juvenil Alejandro Tello compiten por un puesto en la mitad de la cancha. El resto del equipo sería similar al que empató frente a Independiente. La formación probable de River sería con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán, con Leonardo Ponzio como director técnico. En Racing, la alineación posible incluye a Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Alejandro Tello, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Tomás Conechny, bajo la conducción de Sebastián Romero.