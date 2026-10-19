El fútbol argentino tiene apenas dos representantes entre los 20 clubes más valiosos de América: River y Boca. La clasificación, elaborada con valores de mercado publicados por Transfermarkt, muestra además que Brasil concentra 13 de esas 20 plazas y más del 70% del valor total del ranking. El dato expone una brecha económica creciente entre ambos mercados y la mayor capacidad de inversión de los clubes del Brasileirão.

Los líderes del ranking encabezan esa diferencia. Palmeiras figura primero con una plantilla cotizada en u$s245,7 millones, seguido por Flamengo con u$s236,7 millones y Cruzeiro con u$s208,9 millones. En conjunto, los 13 clubes brasileños suman aproximadamente u$s2.040,9 millones sobre un total de u$s2.892,5 millones entre los 20 equipos relevados, es decir, alrededor del 70,5% del valor agregado de la clasificación.

Argentina, México y Estados Unidos completan el cuadro continental. Detrás de River y Boca, que aparecen octavo y decimotercero con u$s140,3 millones y u$s125,7 millones respectivamente, se ubican cuatro clubes mexicanos: América, Cruz Azul, Chivas de Guadalajara y Toluca. Inter Miami es el único representante de la Major League Soccer de Estados Unidos, con u$s108,8 millones, en el puesto 18.

La diferencia estructural no se limita a la cantidad de equipos. El valor conjunto de River y Boca alcanza unos u$s266 millones, una cifra inferior a la cotización individual de Palmeiras y apenas por encima del valor de Fluminense. El contraste también se explica por la profundidad del mercado brasileño, que no depende sólo de dos instituciones, sino de una base más amplia de clubes capaces de sostener planteles de alto valor y competir por futbolistas en el mercado internacional.

Los casos de Palmeiras y Flamengo ilustran ese techo. Palmeiras lidera con un plantel donde uno de sus principales activos es Vitor Roque, cuyo valor de mercado se ubicaba en torno de u$s42,6 millones. Flamengo, segundo en la tabla, apoya su posición en su base de hinchas, ingresos comerciales, exposición internacional y capacidad para contratar jugadores de primer nivel. Más atrás aparecen otros clubes brasileños que también superan la barrera de los u$s125 millones, lo que refuerza la distancia con el resto de la región.

El mercado argentino conserva ventajas deportivas y comerciales en sus dos principales marcas, pero el ranking deja una señal concreta sobre el presente económico del continente. Transfermarkt situó para 2026 el valor agregado de los clubes de la Primera División argentina en torno de los u$s1.145 millones, con 30 equipos, mientras que el Brasileirão registraba un valor total cercano a los u$s2.250 millones con 20 clubes. La comparación confirma que la fortaleza brasileña se apoya en una estructura más amplia y en una mayor capacidad para convertir rendimiento deportivo en valor de mercado.