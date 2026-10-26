El equipo de Leonardo Ponzio ganó 1-0 en el Monumental y quedó con 23 puntos en la Zona B. Racing ya no puede clasificarse a los playoffs.

River Plate derrotó 1-0 a Racing en el Monumental, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026, y llegará al Superclásico frente a Boca con una victoria que lo mantiene en la pelea por los primeros puestos de la Zona B. El resultado también dejó a la Academia sin chances de clasificarse a los playoffs, cuando restan partidos por disputar en la etapa regular.

El único gol del encuentro llegó a los 33 minutos del primer tiempo, cuando el defensor Lautaro Rivero conectó de cabeza y venció al arquero visitante. River sostuvo la ventaja durante el desarrollo del partido y, según el desarrollo informado, fue superior en buena parte del juego. La definición se produjo en un contexto de tensión por las decisiones arbitrales y por la proximidad del cruce con Boca.

Posiciones y alcance Con este resultado, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio alcanzó los 23 puntos y quedó cuarto en la Zona B. Racing, en cambio, se quedó con 12 unidades, cayó al decimotercer puesto y quedó fuera de la pelea por entrar entre los ocho mejores. El dato es relevante porque condiciona la clasificación a la fase final del certamen y redefine el cierre de la etapa regular para ambos equipos.

Reclamo arbitral En el tramo final del informe del partido se indicó que, de los últimos ocho goles de River en el torneo, siete fueron revisados. En esta ocasión, el equipo volvió a convertir y desde el VAR llamaron al árbitro para que anule el gol. El uso del VAR —asistencia arbitral por video— volvió a quedar en el centro de la escena en un partido con impacto directo sobre la tabla y sobre el clima previo al clásico.

Lo que sigue En la próxima fecha, River visitará a Boca el domingo 1 de noviembre, desde las 15. Racing recibirá a Aldosivi el viernes 30 de octubre, a las 21.15. El próximo paso para ambos equipos quedará condicionado por esos compromisos y por el desenlace de la fecha, en un torneo que ya empieza a definir posiciones finales.

En la tribuna millonaria bajaron insultos contra Chiqui Tapia, según el relato de la jornada, en un contexto de alta sensibilidad por la cercanía del Superclásico. La evolución de ese clima y las decisiones arbitrales en la fecha previa quedarán como variables a seguir hasta el domingo.