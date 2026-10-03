Mientras se disputa el resto de la 11ª fecha del Torneo Clausura, River juega un amistoso ante Atlético Escobar en el predio de Ezeiza. El partido se organiza después de la postergación del cruce frente a Sarmiento y le permite al plantel sumar minutos de competencia en medio de la pausa oficial.

Rodaje para los titulares La planificación que se había pensado desde la llegada de Leonardo Ponzio apuntaba originalmente a darle actividad a los suplentes en los amistosos de River Camp. En esta ocasión, la intención es distinta: los titulares son los que necesitan no perder ritmo, por lo que se repite casi la misma formación que el fin de semana pasado venció a Vélez, también en Ezeiza. La decisión responde al calendario inmediato y a la necesidad de sostener competencia antes del regreso oficial.

El último partido oficial de River fue ante Huracán, el 19 de septiembre, y se cumplirán tres semanas sin actividad oficial cuando el equipo se mida el sábado 10 frente a Estudiantes de Río Cuarto, en el Monumental. Ese encuentro marcará el regreso a la competencia formal y abrirá una seguidilla de tres partidos en una semana. En ese contexto, el amistoso de hoy funciona como una instancia de mantenimiento físico y futbolístico.

Antecedentes recientes Los futbolistas con menos oportunidades ya habían tenido rodaje los lunes posteriores a las victorias frente a Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán. En esas oportunidades, River enfrentó a All Boys y a Estudiantes de Buenos Aires, con triunfos en ambos casos. Aquellos ensayos permitieron observar a varios suplentes en competencia formal y sostener una rutina de trabajo durante semanas sin calendario oficial.

Contexto de calendario Esta vez, como la Liga Profesional y la Primera Nacional disputan sus jornadas con normalidad durante el fin de semana pese a la fecha FIFA, el club de Núñez debió buscar un rival de una categoría inferior. Atlético Escobar, que milita en el Federal A, ya no tiene actividad en el año tras quedar afuera de la segunda fase de la Reválida. El ensayo deja a River con una referencia competitiva antes de la reanudación del fixture oficial.