El equipo de Núñez ganó en el estadio Mario Alberto Kempes y se metió entre los ocho mejores de la Zona B. También mejoró su posición en la Tabla Anual a tres fechas del cierre.

River Plate consiguió este domingo una victoria por 3-0 ante Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes, resultado que le permitió recuperar terreno en el Torneo Clausura y mejorar su posición en la Tabla Anual. El encuentro se disputó con presencia de ambas hinchadas y dejó al equipo de Leonardo Ponzio en zona de clasificación entre los ocho mejores de la Zona B. A falta de tres fechas para el cierre de la fase regular, el triunfo tuvo incidencia directa en la pelea por los playoffs y por los cupos a las copas internacionales.

Durante el primer tiempo, River mostró mayor control del juego, aunque no logró convertir esa superioridad en ventaja inmediata. Cuando el partido se encaminaba al descanso sin goles, Tomás Galván abrió el marcador y le dio al conjunto de Núñez una diferencia que modificó el desarrollo del tramo final de la etapa inicial. Ese gol ordenó el trámite y permitió que el equipo visitante administrara mejor el resto del encuentro.

Goles y definición

En el complemento, River mantuvo el dominio y amplió la ventaja con Ángel Correa, una de las figuras del partido. Más tarde, Thiago Almada selló la goleada con una definición que estableció el 3-0 definitivo. La diferencia en el marcador reflejó la continuidad del control que el equipo sostuvo a lo largo del segundo tiempo y consolidó una actuación que le dio volumen a su campaña en esta etapa del certamen.

Lesión y efecto deportivo

La jornada dejó además la lesión de Fausto Vera, quien debió dejar el campo de juego y encendió la preocupación en el plantel. Ese contratiempo suma una variable a seguir en la recta final del torneo, en la que cada disponibilidad física puede incidir en la conformación del equipo. En paralelo, el triunfo dejó a River en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana dentro de la Tabla Anual.

Con este resultado, River se ubicó entre los ocho mejores de la Zona B y sostuvo la posibilidad de mejorar su ubicación en la tabla acumulada, donde también busca acercarse a la próxima Copa Libertadores. El dato inmediato es que quedan tres fechas para el cierre de la fase regular, por lo que el margen de error se achica para los equipos que todavía disputan la clasificación. La evolución de esa tabla será el principal indicador a seguir en la próxima jornada.