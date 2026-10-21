El equipo de River igualó con Ferro en una práctica disputada este miércoles. El ensayo sirvió para darle minutos a suplentes y evaluar variantes antes del cruce con Racing .

Después de la victoria frente a Belgrano en Córdoba, River disputó este miércoles un amistoso ante Ferro en el predio de Ezeiza que terminó 1 a 1. Los goles fueron de Sebastián Driussi para el equipo de Núñez y de Emanuel Dening para el conjunto de Caballito. El ensayo se enmarca en la preparación para la recta final de la temporada y para el próximo compromiso oficial ante Racing.

El partido se jugó con mayoría de suplentes y tuvo como dato saliente el regreso de Marcos Acuña, que volvió a sumar minutos después de la molestia física que lo había dejado afuera del triunfo en el Mario Alberto Kempes. La práctica se desarrolló en dos tiempos de 30 minutos y permitió al cuerpo técnico observar alternativas con menos participación en el torneo. En ese contexto, el ensayo funcionó como una instancia de rodaje para futbolistas que venían con menor continuidad.

Variantes en defensa La suspensión de Lucas Martínez Quarta por acumulación de cinco tarjetas amarillas obliga a modificar la última línea de cara al partido contra Racing. Por eso, Lautaro Rivero y Tobías Ramírez tuvieron la oportunidad de mostrarse y pelear por un lugar en la formación titular. Rivero, defensor zurdo de 22 años, había sido titular una sola vez en este semestre, como lateral izquierdo frente a Rosario Central.

Opciones para la convocatoria Ramírez volvió a integrar las convocatorias después de una prolongada ausencia, aunque todavía no había sumado minutos en los últimos seis partidos. Su registro en Primera con la camiseta de River es de 45 minutos, en un encuentro ante Racing en Avellaneda. El amistoso también permitió la participación de Santiago Espíndola, que tuvo sus primeros minutos informales con el plantel profesional, mientras que Facundo González también ingresó durante el encuentro.

Desde que Leonardo Ponzio quedó al frente del equipo y River dejó de disputar dos competencias en simultáneo, estos partidos informales se transformaron en una herramienta para mantener en actividad a los jugadores con menos rodaje. Antes, el club había jugado amistosos con All Boys, Atlético Escobar y Vélez, y ahora sumó un nuevo ensayo frente a Ferro, que lidera la Zona A de la Primera Nacional. El cierre de esta preparación apunta al duelo con Racing, en un tramo en el que el equipo necesita sumar para sostener sus aspiraciones deportivas y sus posibilidades de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

La formación de River fue: Ezequiel Centurión; Giovanni González, Tobías Ramírez, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Lucas Silva y Mauro Arambarri; Lautaro Pereyra; Sebastián Driussi y Rafael Santos Borré. Ingresaron Facundo González y Santiago Espíndola.