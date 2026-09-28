Cada 28 de septiembre se conmemora el Día del Hincha de River, una fecha establecida en homenaje al nacimiento de Ángel Amadeo Labruna, figura central de la historia del club. La efeméride quedó asociada a uno de los máximos ídolos de la institución y a la identidad futbolística de la llamada Banda.

La iniciativa surgió en 2003, cuando Fernando Guarini, presidente de la Subcomisión del Hincha, propuso a la comisión directiva encabezada por José María Aguilar fijar un día específico para celebrar a los simpatizantes. La fecha elegida fue el 28 de septiembre, para vincular el reconocimiento a los hinchas con el natalicio de Labruna. La propuesta fue aprobada el 18 de septiembre de ese año, diez días antes del aniversario.

La figura de Labruna Nacido el 28 de septiembre de 1916, Labruna debutó en la Primera de River en 1939, con Renato Cesarini como entrenador. Como jugador obtuvo los campeonatos locales de 1941, 1942 y 1945, además de otras copas de la época, junto con Félix Loustau, Adolfo Pedernera, Juan Carlos Muñoz y José Manuel Moreno, integrantes de una delantera recordada como La Máquina. Ese equipo también recibió el apodo de Los Caballeros de la Angustia por la frecuencia con la que resolvía los partidos sobre el final.

En su etapa como futbolista, Labruna ganó en total 16 títulos: nueve torneos locales y siete copas nacionales. También convirtió 317 goles, marca que lo ubica como el segundo máximo anotador de la historia del fútbol argentino, detrás de Arsenio Erico. Además, fue el jugador que más tantos marcó en los Superclásicos, según el registro citado en la nota original.

Su etapa como técnico Tras dejar el club como jugador en 1959, volvió en 1963 como entrenador y luego tuvo dos ciclos más entre 1968 y 1970, y entre 1975 y 1981. Su tercera etapa fue la más exitosa: conquistó el Metropolitano de 1975, después de 18 años sin títulos, y sumó los torneos de 1977, 1979 y 1980, además de los Nacionales de 1975 y 1979. También figura como el tercer director técnico que más tiempo dirigió de manera ininterrumpida al equipo de Núñez, con seis años, cinco meses y 30 días.

La fecha vigente Labruna murió el 20 de septiembre de 1983, en brazos de su amigo y exdirigido Ubaldo Matildo Fillol. Desde entonces, el 28 de septiembre quedó incorporado al calendario simbólico de River como una jornada de homenaje a su principal referencia histórica y a sus hinchas.