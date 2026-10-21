River, Boca y Vélez fueron ubicados entre los cinco mejores formadores de futbolistas del mundo en un informe del Observatorio de Fútbol del CIES. La clasificación evaluó el desarrollo de jugadores en 49 ligas de Primera División y dejó a tres clubes argentinos en puestos de privilegio. El dato adquiere relevancia por el peso que tiene la formación de juveniles en la economía y en la competitividad de los planteles profesionales.

Según el relevamiento, River terminó segundo con 97,6 puntos y 94 futbolistas surgidos de sus inferiores, mientras que Boca completó el podio con 96,7 unidades y 93 jugadores. El único club que superó a ambos fue Benfica, de Portugal, que encabezó el ranking con un índice de 101,3. La medición no se basa solo en la cantidad de profesionales producidos, sino también en el nivel de las competencias en las que participan, los minutos disputados durante el último año y la edad de los futbolistas.

Vélez fue la principal sorpresa del listado al ubicarse cuarto, por encima de instituciones con fuerte tradición formativa como Ajax, Barcelona y Real Madrid. Con ese resultado, los clubes argentinos ocuparon tres de los primeros cuatro lugares de la clasificación mundial. El informe toma como producto de una cantera a todo jugador que haya pasado al menos tres temporadas en el club entre los 15 y los 21 años.

Más presencia argentina El protagonismo nacional no se limitó al podio. Rosario Central quedó 14°, Newell's se ubicó 20°, San Lorenzo apareció 26° y Argentinos Juniors cerró la nómina en el puesto 30. En total, siete equipos argentinos ingresaron entre los 30 mejores formadores del mundo, según la misma clasificación. La presencia de más de un club entre los primeros lugares refuerza el peso del trabajo de divisiones inferiores en el mercado de transferencias y en la provisión de jugadores para el fútbol profesional.

Criterios y alcance El Observatorio de Fútbol del CIES elaboró el ranking a partir de cuatro variables: cantidad de jugadores desarrollados por cada institución, nivel de las competencias, minutos disputados durante el último año y edad. El estudio otorga mayor peso a los futbolistas más jóvenes, por lo que la posición final no depende únicamente del volumen de profesionales surgidos de las inferiores. El listado completo incluyó a clubes de Portugal, Países Bajos, España, Uruguay, Serbia, Croacia, Brasil, Paraguay, Colombia, Ucrania, Inglaterra, Francia y Bélgica.