La Selección argentina presentará una camiseta especial para el último partido de Messi el 6 de octubre . El encuentro será ante Benín en el Monumental .

La camiseta especial que utilizará Lionel Messi en su partido despedida con la Selección argentina fue revelada en las últimas horas, en la antesala del encuentro del 6 de octubre frente a Benín en el Estadio Monumental. El diseño acompaña el último compromiso del rosarino con la “Albiceleste” en la presente fecha FIFA. La presentación se conoció después de un posteo previo del jugador, en el que solo se había visto la parte trasera de la prenda.

La casaca exhibe una sombra del sol de gran tamaño en la parte delantera, tres franjas verticales —dos celestes y una blanca— y el logo de Messi en lugar del de Adidas, marca que viste a la Selección. Ese detalle diferencia la indumentaria del modelo habitual y la vincula de manera directa con el cierre de ciclo del capitán argentino. La difusión de la imagen completa se produjo durante la madrugada de este viernes.

Agenda de la fecha FIFA El partido ante Benín será el último de los tres amistosos previstos para la Selección argentina en esta ventana internacional. Antes, el equipo se medirá el 30 de octubre con Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes y, tres días después, enfrentará a Burkina Faso en la cancha de River. En ese cronograma, Messi solo participará del cierre frente al seleccionado africano.

Antecedentes del anuncio El futbolista había comunicado su retiro de la Selección argentina mediante una carta difundida el pasado 31 de agosto, a casi un mes y medio de la final del Mundial 2026, en la que Argentina cayó por 1-0 ante España. En ese torneo, según el dato difundido, Messi convirtió ocho goles y dio cuatro asistencias, rendimiento que lo dejó entre los nominados al Balón de Oro. La incorporación del jugador a los entrenamientos está prevista para los primeros días de octubre.

La despedida quedará concentrada en el duelo del 6 de octubre, con una camiseta diseñada para ese partido y con un cronograma ya definido para el plantel. El dato a seguir será la confirmación final de la presencia del capitán en la práctica previa y su participación efectiva en el último amistoso de la serie.