El entrenador dijo que no habló con la dirigencia de River y que rechazó una oferta de Corinthians . La continuidad de Leonardo Ponzio depende de los próximos resultados.

Ramón Díaz negó haber mantenido contactos con la dirigencia de River y sostuvo que, por ahora, no recibió ningún llamado para volver al club. La aclaración se produjo en medio de versiones que lo ubican entre las alternativas para conducir al plantel en 2027. El entrenador riojano, sin embargo, dejó en claro que mantiene abierta la expectativa de regresar a Núñez.

“Nadie habló conmigo ni con Emiliano”, afirmó el técnico al referirse también a su hijo, integrante de su equipo de trabajo. Con esa frase desmintió las especulaciones sobre un acuerdo inminente con la conducción de River. En paralelo, evitó alimentar una confirmación que no surgió de ninguna fuente oficial del club.

Oferta rechazada

En diálogo con el periodista Hernán Castillo, en el programa Y ya lo ve, y ya lo ve, de Love ST, Ramón Díaz señaló que dejó pasar una propuesta de Corinthians. “Deseché una gran oportunidad en Corinthians esperando una oportunidad en River cuando se dé. A River siempre quiero que le vaya bien”, expresó. La declaración confirma que el entrenador condicionó otras opciones a una eventual vuelta al club de Núñez.

Escenario deportivo

La discusión sobre su nombre se da en un contexto de resultados que presionan la definición del banco de suplentes. Tras la salida de Eduardo Coudet, Ramón Díaz no habría sido la primera opción, pero su candidatura ganó peso a partir de la disponibilidad limitada de otros entrenadores. Entre los nombres que interesan en River figuran Eduardo Domínguez, Gabriel Milito y Hernán Crespo, todos con compromisos laborales vigentes.

Interinato y próximos partidos

Mientras tanto, Leonardo Ponzio sigue al frente del equipo de manera interina. El plan inicial contemplaba que se mantuviera hasta fin de año, pero el empate 1-1 ante Sarmiento alteró el panorama: River quedó octavo en la tabla anual y fuera de los puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura. El próximo partido ante Belgrano, en Córdoba, aparece como un punto de referencia para los tiempos de una eventual decisión dirigencial.

Por ahora, tanto el entorno de Ramón Díaz como River niegan un acuerdo para una asunción inmediata. La variable a seguir es el resultado del próximo compromiso, que puede incidir en la continuidad del interinato y en el ritmo de una definición sobre el futuro del banco de suplentes.